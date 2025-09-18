Тиск на Росію відкладається: що сталося між США та ЄС

Країни Європи та Сполучені Штати Америки не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти Росії. Спочатку європейські уряди намагалися умовити Дональда Трампа, щоб він посилив санкційні обмеження, але потім глава Білого дому перевернув ситуацію, закликавши Європу припинити закупівлю російської нафти та запровадити мита проти Індії та Китаю. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що зараз європейські лідери намагаються знайти відповідь. Цього тижня вони відклали запропонований пакет санкцій проти Росії, щоб з'ясувати, як його посилити.

Аналітики зазначають, що пошук Європою відповідей на виклик Трампа ілюструє проблеми, з якими стикається блок із 27 членів у координації відповіді Росії після того, як США припинили пряму військову допомогу Україні. Це також показує, як мало інструментів країни мають або готові використовувати, щоб завдати болю Москві. Декілька раундів санкцій ЄС не змогли паралізувати російську військову машину, а європейська обіцянка придбати американську зброю для допомоги Києву в обороні зіткнулася із затримками у виконанні. Деякі країни блоку все ще залежать від російської нафти та газу.

"Блок виключив можливість застосування тарифів проти Індії та Китаю. Він вважає за краще застосовувати санкції до компаній та осіб, які порушують його обмеження, а не використовувати тарифи для тиску на інші країни, як це робить Трамп. Очікується, що в новий пакет санкцій увійдуть ряд китайських компаній. Цього літа ЄС застосував санкції до великого індійського нафти, малоймовірні, оскільки Брюссель прагне укласти угоду про вільну торгівлю з Індією", – йдеться у матеріалі.

Крім того, ЄС розглядає можливість використання частини заморожених активів Центробанку РФ, загальна сума яких становить 300 млрд. доларів. Вони складаються здебільшого з європейських, американських та британських державних облігацій. Брюссель розглядає можливість розблокувати частину цих коштів, починаючи з 2026 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС переносить подання 19-го пакету санкцій проти РФ: що сталося.



