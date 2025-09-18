Давление на Россию откладывается: что произошло между США и ЕС

Страны Европы и Соединенные Штаты Америки не могут прийти к согласию относительно введения более жестких санкций против России. Сначала европейские правительства пытались уговорить Дональда Трампа, чтобы он ужесточил санкционные ограничения, но потом глава Белого дома перевернул ситуацию, призвав Европу прекратить закупку российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что сейчас европейские лидеры пытаются найти ответ. На этой неделе они отложили предложенный пакет санкций против России, чтобы выяснить, как его усилить.

Аналитики отмечают, поиск Европой ответов на вызов Трампа иллюстрирует проблемы, с которыми сталкивается блок из 27 членов в координации ответа России после того, как США прекратили прямую военную помощь Украине. Это также показывает, как мало инструментов страны имеют или готовы использовать, чтобы причинить боль Москве. Несколько раундов санкций ЕС не смогли парализовать российскую военную машину, а европейское обещание приобрести американское оружие для помощи Киеву в обороне столкнулось с задержками в исполнении. Некоторые страны блока все еще зависят от российской нефти и газа.

"Блок исключил возможность применения тарифов против Индии и Китая. Он предпочитает применять санкции к компаниям и лицам, которые нарушают его ограничения, а не использовать тарифы для давления на другие страны, как это делает Трамп. Ожидается, что в новый пакет санкций войдут ряд китайских компаний. Этим летом ЕС применил санкции к крупному индийскому нефтеперерабатывающему заводу, хотя новые санкции против индийских компаний маловероятны, поскольку Брюссель стремится заключить соглашение о свободной торговле с Индией", – говорится в материале.

Кроме того, ЕС рассматривает возможность использования части замороженных активов Центробанка РФ, общая сумма которых составляет 300 млрд долларов. Они состоят в основном из европейских, американских и британских государственных облигаций. Брюссель рассматривает возможность разблокировать часть этих средств, начиная с 2026 года.

