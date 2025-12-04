Терміну «Революція Гідності» виповнилось 12 років: його автор показав історичне відео



















Терміну "Революція Гідності" 4 грудня виповнилося 12 років. Його автор, колишній народний депутат від "Свободи", а нині головний сержант роти вогневої підтримки 5 окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк пригадав, як він вперше сказав це словосполучення в телеефірі.

Революція Гідності. Фото: з відкритих джерел

На своїй сторінці у Facebook Юрій Сиротюк розповів, що вперше термін "Революція Гідності" він використав під час дискусії із представником Партії Регіонів в ефірі опозиційного на той час телеканалу ТВІ.

"Цього дня, 12 років під час перепалки з депутатом з Партії ригів, я увів в публічний простір термін "Революція гідності", обіцяючи нардепу-зраднику, що наступного 2014 року не буде ні регіоналів, ні Беркуту. Так і сталося", — написав екснардеп.

Сиротюк також розповів, що вже через рік цього дня він був поблизу Донецького аеропорту в трофейній "будьонівці" та "з Дегтярем у руках". З часу його першого воєнного досвіду пройшло понад 11 років.

"Революція Гідності переросла у війну за Гідність. Війна стала жорсткішою і набагато жорстокішою. Вона як чорна безмежна вирва все більше затягує. Ми подорослішали. І фізично і духовно. Багато заліза не витримало цей час. Але ми виявилися міцнішими, ніж залізо. Ми навчилися краще бити. Бити і Бути. Цінувати Час і Життя. Та й биті вже добряче… Але як відомо за одного битого, двох небитих дають:)", — написав військовий.

Юрій Сиротюк також показав відео історичного моменту, коли він вперше використав термін "Революція Гідності" в телеефірі.

"Те, що відбувається сьогодні в Україні, це справжня Революція Гідності і це справжній європейський вибір українців. Бо так в Європі громадяни захищають свої права завжди. Це захист Конституції, це захист держави", — сказав тоді Сиротюк.

Як повідомляв портал "Коментарі", Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про статус народного депутата — засновника державної незалежності України". Такий статус дадуть тим депутатам першого скликання, які голосували за Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.