Терміну «Революція Гідності» виповнилось 12 років: його автор показав історичне відео
Терміну «Революція Гідності» виповнилось 12 років: його автор показав історичне відео

Колишній народний депутат, а нині військовослужбовець Юрій Сиротюк пригадав, як вперше використав термін «Революція Гідності»

4 грудня 2025, 17:11
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Терміну "Революція Гідності" 4 грудня виповнилося 12 років. Його автор, колишній народний депутат від "Свободи", а нині головний сержант роти вогневої підтримки 5 окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк пригадав, як він вперше сказав це словосполучення в телеефірі. 

Терміну «Революція Гідності» виповнилось 12 років: його автор показав історичне відео

Революція Гідності. Фото: з відкритих джерел

На своїй сторінці у Facebook Юрій Сиротюк розповів, що вперше термін "Революція Гідності" він використав під час дискусії із представником Партії Регіонів в ефірі опозиційного на той час телеканалу ТВІ. 

"Цього дня, 12  років під час перепалки з депутатом з Партії ригів, я увів в публічний простір термін "Революція гідності", обіцяючи нардепу-зраднику, що наступного 2014 року не буде ні регіоналів, ні Беркуту. Так і сталося", — написав екснардеп. 

Сиротюк також розповів, що вже через рік цього дня він був поблизу Донецького аеропорту в трофейній "будьонівці" та "з Дегтярем у руках". З часу його першого воєнного досвіду пройшло понад 11 років. 

"Революція Гідності переросла у війну за Гідність. Війна стала жорсткішою і набагато жорстокішою. Вона як чорна безмежна вирва все більше затягує. Ми подорослішали. І фізично і духовно. Багато заліза не витримало цей час. Але ми виявилися міцнішими, ніж залізо. Ми навчилися краще бити. Бити і Бути. Цінувати Час і Життя. Та й биті вже добряче… Але як відомо за одного битого, двох небитих дають:)", — написав військовий. 

Юрій Сиротюк також показав відео історичного моменту, коли він вперше використав термін "Революція Гідності" в телеефірі. 

"Те, що відбувається сьогодні в Україні, це справжня Революція Гідності і це справжній європейський вибір українців. Бо так в Європі громадяни захищають свої права завжди. Це захист Конституції, це захист держави", — сказав тоді Сиротюк. 

Як повідомляв портал "Коментарі", Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про статус народного депутата — засновника державної незалежності України". Такий статус дадуть тим депутатам першого скликання, які голосували за Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk
