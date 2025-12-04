Термину «Революция Достоинства» исполнилось 12 лет: его автор показал историческое видео



















Термину "Революция Достоинства" 4 декабря исполнилось 12 лет. Его автор, бывший народный депутат от "Свободы", а ныне главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк вспомнил, как он впервые сказал это словосочетание в телеэфире.

Революция Достоинства. Фото: из открытых источников

На своей странице в Facebook Юрий Сиротюк рассказал, что впервые термин "Революция Достоинства" он использовал во время дискуссии с представителем Партии Регионов в эфире оппозиционного телеканала ТВИ.

"В этот день, 12 лет назад во время перепалки с депутатом из Партии ригов, я ввел в публичное пространство термин "Революция достоинства", обещая нардепу-изменнику, что в следующем 2014 году не будет ни регионалов, ни Беркута. Так и произошло", – написал экснардеп.

Сиротюк также рассказал, что уже через год этого дня он находился вблизи Донецкого аэропорта в трофейной "буденовке" и "с Дегтярем в руках". С момента его первого военного опыта прошло более 11 лет.

"Революция Достоинства переросла в войну за Достоинство. Война стала жестче и намного жестче. Она как черная безграничная воронка все больше затягивает. Мы повзрослели. И физически и духовно. Много железа не выдержало это время. Но мы оказались крепче железа. Мы научились лучше бить. Бить и Быть. Ценить Время и Жизнь. Да и битые уже крепко… Но как известно за одного битого, двух небитых дают:)", — написал военный.

Юрий Сиротюк также показал видео исторического момента, когда впервые использовал термин "Революция Достоинства" в телеэфире.

"Происходящее сегодня в Украине это настоящая Революция Достоинства и это настоящий европейский выбор украинцев. Потому что так в Европе граждане защищают свои права всегда. Это защита Конституции, это защита государства", — сказал Сиротюк.

