Тепер РФ не викрутитися: яку інформацію Україна передала США

Українське посольство передало Державному департаменту США детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту нібито згоди Росії на "енергетичне перемир'я". про це під час спілкування з пресою на полях Ukrainian Week у Вашингтоні повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

Ольга Стефанішина. Фото: із відкритих джерел

"Посольство сьогодні (3 лютого – ред.) передало в Державний департамент (США – ред.) детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту оголошення так званої "згоди" Росії на перемир'я. Дуже детальна інформація надана сьогодні за результатами нічного обстрілу", – розповіла посол України.

Інформацію підготували у взаємодії зі Збройними силами та Міністерством енергетики.

Стефанішина наголосила, що ці дані вплинуть на переговори, оскільки підважують позицію Росії.

Посол сподівається, що американська сторона обере підхід "менше ілюзій, більше тиску".

Також вона розповіла, що робота української делегації насамперед зосередиться на лобіюванні в Конгресі законопроєкту про санкції проти країн, які купують російські енергоресурси. В обох палатах зареєстровано щонайменше три таких законопроєкти, і посольство закликає поставити їх на голосування.

За інформацією Стефанішиної, наразі триває робота над текстами та пошук компромісів, а найголовнішим є "мобілізація волі" для винесення проєктів на голосування. Усі законопроєкти є двопартійними, і навіть із чутливих питань тарифної політики знайдені компроміси, – додала посолка.

