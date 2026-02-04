Теперь РФ не выкрутиться: какую информацию Украина передала США

Украинское посольство передало Государственному департаменту США подробную информацию обо всех обстрелах, происходивших с момента якобы согласия России на "энергетическое перемирие". Об этом во время общения с прессой на полях Ukrainian Week в Вашингтоне сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина. Фото: из открытых источников

"Посольство сегодня (3 февраля – ред.) передало в Государственный департамент (США – ред.) подробную информацию обо всех обстрелах, происходивших с момента объявления так называемого "согласия" России на перемирие. Очень детальная информация предоставлена сегодня по результатам ночных обстрелов", – рассказала посол Украины.

Информацию подготовили во взаимодействии с Вооруженными Силами и Министерством энергетики.

Стефанишина подчеркнула, что эти данные повлияют на переговоры, поскольку поднимают позицию России.

Посол надеется, что американская сторона изберет подход "меньше иллюзий, больше давления".

Также она рассказала, что работа украинской делегации, прежде всего, сосредоточится на лоббировании в Конгрессе законопроекта о санкциях против стран, покупающих российские энергоресурсы. В обеих палатах зарегистрировано по меньшей мере три таких законопроекта, и посольство призывает поставить их на голосование.

По информации Стефанишиной, сейчас идет работа над текстами и поиск компромиссов, а самое главное — "мобилизация воли" для вынесения проектов на голосование. Все законопроекты являются двухпартийными, а также по чувствительным вопросам тарифной политики найдены компромиссы, – добавила посолка.

