Тепер Путіну залишається лише віддавати накази терміново копати бункери: що сталося

Поки Володимир Путін мріяв Києвом за три дні, Дональд Трамп за одну ніч провернув операцію, про яку вже гуде весь світ. Про це розповів журналіст та політичний оглядач Роман Цимбалюк.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"За словами Трампа, президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною захопили і вивезли з країни в ході спецоперації США. Уявляєте, що зараз відбувається у Москві? Схоже, російському диктатору залишається лише віддавати накази терміново копати бункери та уникати публічних заходів", – зазначив журналіст.

Роман Цимбалюк наголошує, світ змінює розклади, і Захід явно показує, що він не такий уже й слабкий, як багатьом хотілося думати. І втішно розуміти, що Україна – це Захід.

президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали та відвезли з країни. США успішно завдали широкомасштабного удару. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово робив заяви про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по судах, які, за твердженням американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.



