Теперь Путину остается лишь отдавать приказы срочно копать бункеры: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь Путину остается лишь отдавать приказы срочно копать бункеры: что произошло

Мир меняет расклады, и Запад явно показывает, что он не так уж и слаб

3 января 2026, 12:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пока Владимир Путин грезил Киевом за три дня, Дональд Трамп за одну ночь провернул операцию, о которой уже гудит весь мир. Об этом рассказал журналист и политический обозреватель Роман Цимбалюк.

Теперь Путину остается лишь отдавать приказы срочно копать бункеры: что произошло

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"По словам Трампа, президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны в ходе спецоперации США. Представляете, что сейчас творится в Москве? Похоже, российскому диктатору остаётся только отдавать приказы срочно копать бункеры и избегать публичных мероприятий", – отметил журналист.

Роман Цимбалюк подчеркивает, мир меняет расклады, и Запад явно показывает, что он не так уж и слаб, как многим хотелось думать. И отрадно понимать, что Украина – это Запад.

Читайте также на портале "Комментарии" — президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу задержали и увезли из страны. США успешно нанесли широкомасштабный удар. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Также издание "Комментарии" сообщало – в столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters". 

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью вынудить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост. Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.




