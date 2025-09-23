logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

Тепер Путін жаданий гість: одразу три країни заявили про вихід із МКС

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер виходять із МКС

23 вересня 2025, 15:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Три африканські країни Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили, що негайно вийдуть із Міжнародного кримінального суду (МКС). Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "BBC News".

Африканські країнт. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться, що три країни, очолювані військовими, випустили спільну заяву, в якій заявили, що не визнаватимуть суд у Гаазі, назвавши її "інструментом неоколоніального придушення".

Лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігера заявили, що "МКС виявився нездатним розглядати та переслідувати доведені військові злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії".

Міжнародний кримінальний суд ще не відреагував на рішення трьох країн, які мають тісні зв’язки з Росією. Правитель РФ Володимир Путін перебуває під арештом МКС.

Африканські лідери заявили, що хочуть створити "власні механізми для зміцнення миру та справедливості".

Військові хунти контролюють Буркіна-Фасо, Малі та Нігер після переворотів у період з 2020 по 2023 рік. Їхні армії стикалися зі звинуваченнями у злочинах проти цивільного населення. Протягом останніх років Росія зміцнила свої зв'язки із трьома країнами.

МУС було створено у 2002 році для юридичного переслідування випадків геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів та агресії. Із 33 справ, порушених з моменту його створення, всі, крім однієї, стосувалися африканських країн.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Північноатлантичний Альянс заявив, що порушення російськими літаками повітряного простору Естонії є складовою безвідповідальної поведінки РФ. Союзники акцентували: їхня відповідь і надалі буде жорсткою. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві НАТО.




Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/czjvp0pr3eko
