Три африканские страны Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили, что немедленно выйдут из Международного уголовного суда (МУС). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC News".

Африканские страны. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что три страны, возглавляемые военными, выпустили совместное заявление, в котором заявили, что не будут признавать суд в Гааге, назвав его "инструментом неоколониального угнетения".

Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера заявили, что "МУС оказался неспособен рассматривать и преследовать доказанные военные преступления, преступления против человечности, преступления геноцида и преступления агрессии".

Международный уголовный суд еще не отреагировал на решение трех стран, которые имеют тесные связи с Россией. Правитель РФ Владимир Путин находится под арестом МУС.

Африканские лидеры заявили, что хотят создать "собственные механизмы для укрепления мира и справедливости".

Военные хунты контролируют Буркина-Фасо, Мали и Нигер после переворотов в период с 2020 по 2023 год. Их армии сталкивались с обвинениями в преступлениях против гражданского населения. В течение последних лет Россия укрепила свои связи с тремя странами.

Стоит напомнить, МУС был создан в 2002 году для юридического преследования случаев геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и агрессии. Из 33 дел, возбужденных с момента его создания, все, кроме одного, касались африканских стран.

