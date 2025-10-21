Тепер не лише зброя: яку військову техніку Україна купує у США

Україна закупить у США ударні гелікоптери AH-1Z Viper та транспортні UH-1Y Venom компанії Bell. Цей процес уже розпочався з підписання листа про наміри між українським урядом та компанією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Defense Express.

Ударні гелікоптери AH-1Z Viper. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що, за даними компанії, угода передбачає "оцінку підходів до промислового співробітництва", а також "співробітництва Bell з урядом США" з метою організації продажу через програму Foreign Military Sale, FMS.

"У разі закупівлі зброї у США ця угода не між урядом України та безпосереднім виробником зброї, а між урядами. Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже замовить у Bell вертольоти", — пояснили аналітики Defense Express.

За їх словами, зацікавленість Bell у продажу для ЗСУ своїх машин якраз і означає "відкриття ще одного "фронту" роботи з офіційним Вашингтоном з метою прискорення цього процесу".

Експерти розповіли, що AH-1Z Viper та UH-1Y Venom — "це дуже глибокі і вже останні модернізації легендарних вертольотів AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois".

"При цьому останній взагалі культова машина часів В'єтнаму. І з точки зору заміни радянської "пари" Мі-24 і Мі-8, що дуже назріла, обидва вертольоти від Bell також розглядаються, як "пара", тому що мають 85% загальних деталей, що значно спрощує обслуговування", — стверджують вони.

За словами експертів, зараз обидві машини перебувають на озброєнні корпусу морської піхоти США, а також поставляються на експорт. Серед останніх покупців — Чехія, яка у 2019 році замовила 4 ударні AH-1Z Viper та 8 транспортних UH-1Y Venom за 622 млн доларів.

