Теперь не только оружие: какую военную технику Украина покупает в США

Кравцев Сергей
Украина закупит у США ударные вертолеты AH-1Z Viper и транспортные UH-1Y Venom компании Bell. Этот процесс уже начался с подписания письма о намерениях между украинским правительством и компанией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Defense Express.
Ударные вертолеты AH-1Z Viper. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что, по данным компании, соглашение предусматривает "оценку подходов к промышленному сотрудничеству", а также "сотрудничества Bell с правительством США" с целью организации продажи через программу Foreign Military Sale, FMS.
По их словам, заинтересованность Bell в продаже для ВСУ своих машин как раз и означает "открытие еще одного "фронта" работы с официальным Вашингтоном с целью ускорения этого процесса".
Эксперты рассказали, что AH-1Z Viper и UH-1Y Venom — "это очень глубокие и уже последние модернизации легендарных вертолетов AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois".
По словам экспертов, сейчас обе машины находятся на вооружении корпуса морской пехоты США, а также поставляются на экспорт. Среди последних покупателей — Чехия, которая в 2019 году заказала 4 ударных AH-1Z Viper и 8 транспортных UH-1Y Venom за 622 млн долларов.
