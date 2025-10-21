logo

Главная Новости Общество события Теперь не только оружие: какую военную технику Украина покупает в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь не только оружие: какую военную технику Украина покупает в США

Украина начала закупку у США боевых вертолетов

21 октября 2025, 11:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина закупит у США ударные вертолеты AH-1Z Viper и транспортные UH-1Y Venom компании Bell. Этот процесс уже начался с подписания письма о намерениях между украинским правительством и компанией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Defense Express.

Теперь не только оружие: какую военную технику Украина покупает в США

Ударные вертолеты AH-1Z Viper. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что, по данным компании, соглашение предусматривает "оценку подходов к промышленному сотрудничеству", а также "сотрудничества Bell с правительством США" с целью организации продажи через программу Foreign Military Sale, FMS.

"В случае закупки оружия у США это соглашение не между правительством Украины и непосредственным производителем оружия, а между правительствами. То есть украинское правительство должно заключить соглашение с американским, а уже то закажет у Bell вертолеты", — пояснили аналитики Defense Express.

По их словам, заинтересованность Bell в продаже для ВСУ своих машин как раз и означает "открытие еще одного "фронта" работы с официальным Вашингтоном с целью ускорения этого процесса".

Эксперты рассказали, что AH-1Z Viper и UH-1Y Venom — "это очень глубокие и уже последние модернизации легендарных вертолетов AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois".

"При этом последний вообще культовая машина времен Вьетнама. И с точки зрения очень назревшей замены советской "пары" Ми-24 и Ми-8, оба вертолета от Bell также рассматриваются, как "пара", потому что имеют 85% общих деталей, что значительно упрощает обслуживание", — утверждают они.

По словам экспертов, сейчас обе машины находятся на вооружении корпуса морской пехоты США, а также поставляются на экспорт. Среди последних покупателей — Чехия, которая в 2019 году заказала 4 ударных AH-1Z Viper и 8 транспортных UH-1Y Venom за 622 млн долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — это будет "провальное соглашение": в Европе назвали главный страх от саммита в Будапеште.




Источник: https://defence-ua.com/news/ukrajina_ofitsijno_pochala_zakupivlju_udarnih_vertolotiv_bell_ah_1z_viper_ta_transportnih_uh_1y_venom-20608.html?fbclid=IwY2xjawNkEZ9leHRuA2FlbQIxMQABHlKm4h1c9wGvpORDVh96weeWwb_Tym_SRax24Dsg6bn4ydgEF7CGa4k_UOH0_aem_4e2hLEqqwr-l
