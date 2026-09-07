ТЦК не мають права затримувати людей під час повітряних тривог

Міністерство оборони України надало офіційну відповідь Тимчасовій слідчій комісії (ТСК) Верховної Ради, чітко зазначивши, що чинне законодавство не дає права представникам ТЦК зупиняти чи затримувати громадян під час загрози повітряних атак. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, додавши фотографії офіційного листа за підписом заступниці міністра оборони Любові Галан від 7 вересня. Згідно з документом, будь-які подібні обмеження свободи пересування суперечать принципам цивільного захисту.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Таку відповідь отримала Тимчасова слідча комісія на свій лист з рекомендаціями, — зазначив народний депутат. — Законодавством не передбачені зупинка, утримання або затримання громадян України в публічних місцях або їхнє перешкоджання руху до укриттів".

У тексті офіційного роз'яснення Міноборони наголошується, що заходи безпеки під час сигналу "Повітряна тривога" є абсолютним обов'язком для всіх осіб на території держави. Намагання вручати повістки чи перевіряти документи прямо на вулиці в цей момент не лише порушує норми права, а й створює прямі ризики для життя громадян та самих військових.

"Беручи до уваги безпекову ситуацію в Україні, подібна практика мобілізації могла бути не тільки не передбаченою законом, — підкреслив Олексій Гончаренко, — а ще й реально небезпечною як для військовослужбовців, так і для військовозобов'язаних".

Водночас у документі відомства міститься важливе зауваження: у законодавстві України наразі немає окремої заборони, яка б заважала представникам ТЦК проводити звірку військово-облікових документів чи заходи оповіщення безпосередньо всередині бомбосховищ або захисних споруд після оголошення тривоги. Проте будь-які дії силовиків усе одно мають враховувати безумовну пріоритетність збереження здоров'я людей.

"Завдяки ТСК тепер є чітка відповідь — така практика не передбачена законом, — резюмував народний депутат, оцінюючи важливість отриманого документа. — І Тимчасова слідча комісія буде й надалі працювати, щоб дії ТЦК не ставили під загрозу життя українських громадян".

Парламентарі запевняють, що цей офіційний прецедент допоможе врегулювати суперечливі ситуації на вулицях українських міст та змусить представників центрів комплектування суворо дотримуватися безпекових інструкцій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїх соціальних мережах порушив резонансну тему суспільно-політичних настроїв в Україні, окресливши поняття так званої "партії війни". Парламентар гостро відреагував на публічні заяви окремих діячів щодо необхідності примусового призову жіночого населення, назвавши подібні пропозиції проявом тилового лицемірства.