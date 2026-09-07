ТЦК не имеют права задерживать людей во время воздушных тревог

Министерство обороны Украины предоставило официальный ответ Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, ясно отметив, что действующее законодательство не дает права представителям ТЦК останавливать или задерживать граждан во время угрозы воздушных атак. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, добавив фотографии официального письма за подписью заместителя министра обороны Любови Галан от 7 сентября. Согласно документу, любые подобные ограничения свободы передвижения противоречат принципам гражданской защиты.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Такой ответ получила Временная следственная комиссия на свое письмо с рекомендациями, – отметил народный депутат. — Законодательством не предусмотрена остановка, содержание или задержание граждан Украины в публичных местах или их препятствование движению к укрытиям".

В тексте официального разъяснения Минобороны отмечается, что меры безопасности во время сигнала "Воздушная тревога" являются абсолютной обязанностью для всех лиц на территории государства. Попытки вручать повестки или проверять документы прямо на улице в этот момент не только нарушают нормы права, но и создают прямые риски для жизни граждан и самих военных.

"Принимая во внимание безопасность в Украине, подобная практика мобилизации могла быть не только не предусмотренной законом, — подчеркнул Алексей Гончаренко, — а еще и реально опасной как для военнослужащих, так и для военнообязанных".

Вместе с тем в документе ведомства содержится важное замечание: в законодательстве Украины нет отдельного запрета, который мешал бы представителям ТЦК проводить сверку военно-учетных документов или меры оповещения непосредственно внутри бомбоубежищ или защитных сооружений после объявления тревоги. Однако любые действия силовиков должны учитывать безусловную приоритетность сохранения здоровья людей.

"Благодаря ВСК теперь четкий ответ — такая практика не предусмотрена законом, — резюмировал народный депутат, оценивая важность полученного документа. — И Временная следственная комиссия будет и дальше работать, чтобы действия ТЦК не ставили под угрозу жизнь украинских граждан".

Парламентарии уверяют, что этот официальный прецедент поможет урегулировать противоречивые ситуации на улицах украинских городов и заставит представителей центров комплектования строго соблюдать инструкции безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своих социальных сетях поднял резонансную тему общественно-политических настроений в Украине, очертив понятие так называемой "партии войны". Парламентарий остро отреагировал на публичные заявления отдельных деятелей о необходимости принудительного призыва женского населения, назвав подобные предложения проявлением тылового лицемерия.