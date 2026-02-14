Таксі виходить з тіні: водіям готують нові штрафи до 8 500 грн

В Україні готують масштабні зміни до законодавства у сфері пасажирських перевезень. Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, новий законопроєкт має на меті вивести ринок таксі з тіні та запровадити чіткі правила гри для всіх учасників.

Таксі. Фото: з відкритих джерел

Документ передбачає суттєві штрафи для водіїв, які працюють без офіційної реєстрації або приймають замовлення поза межами дозволених сервісів. За такі порушення пропонують штрафувати на 1700 гривень. Водночас самозайняті перевізники зможуть отримувати замовлення виключно через офіційно зареєстровані цифрові платформи.

За роботу через сервіс, якого немає у державному реєстрі, передбачено штраф 8 500 грн. Такий самий розмір стягнення встановлять за перевезення без обов’язкового техогляду, без таксометра або за інші порушення правил надання послуг пасажирського автотранспорту.

Разом із посиленням відповідальності уряд планує скасувати застарілі вимоги. Зокрема, йдеться про обов’язкові паперові дорожні листи та щозмінні медичні огляди – ці норми вважають неефективними та такими, що створюють зайву бюрократію.

Окремо прописані вимоги до водіїв. Таксистом зможе стати особа віком від 20 років із водійським посвідченням категорії "В" зі стажем понад два роки, яка щороку проходить медогляд, не має більше п’яти порушень ПДР за попередній рік та не має непогашеної судимості.

Уряд розраховує, що нові правила зроблять ринок прозорішим, підвищать безпеку пасажирів і забезпечать чесну конкуренцію серед перевізників.

