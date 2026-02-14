Такси выходит из тени: водителям готовят новые штрафы до 8500 грн

В Украине готовятся масштабные изменения в законодательстве в сфере пассажирских перевозок. Как сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, новый законопроект имеет целью вывести рынок такси из тени и ввести четкие правила игры для всех участников.

Такси. Фото: из открытых источников

Документ предусматривает существенные штрафы для водителей, работающих без официальной регистрации или принимающих заказы вне разрешенных сервисов. За такие нарушения предлагают штрафовать на 1700 гривен. В то же время самозанятые перевозчики смогут получать заказы исключительно через официально зарегистрированные цифровые платформы.

За работу через сервис, которого нет в государственном реестре, предусмотрен штраф 8500 грн. Такой же размер взыскания установят за перевозку без обязательного техосмотра, без таксометра или другие нарушения правил предоставления услуг пассажирского автотранспорта.

Вместе с ужесточением ответственности правительство планирует отменить устаревшие требования. В частности, речь идет об обязательных бумажных путевых листах и каждых сменных медицинских осмотрах – эти нормы считают неэффективными и создающими лишнюю бюрократию.

Отдельно прописаны требования к водителям. Таксистом сможет стать лицо в возрасте от 20 лет с водительским удостоверением категории "В" со стажем более двух лет, который ежегодно проходит медосмотр, не более пяти нарушений ПДД за предыдущий год и не имеет непогашенной судимости.

Правительство рассчитывает, что новые правила сделают рынок более прозрачным, повысят безопасность пассажиров и обеспечат честную конкуренцию среди перевозчиков.

