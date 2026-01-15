Такого ви ще не бачили: унікальна традиція Одеської області

У селі Осички на півночі Одеської області існує особлива традиція святкування Маланки, яка поєднує дохристиянські та християнські елементи української обрядовості. Під час святкування щедрувальники виконують християнські щедрівки, тоді як ряжені учасники відсилають до прадавніх новорічних вірувань українців.

Святкування Маланки в Одеській області

Центральну роль у дійстві відіграє Маланка, яку традиційно грає перевдягнений хлопчик. Її супроводжують так звані "дідки" — персонажі, що символізують померлих предків. Вони з’являються у масках, зі дзвонами, сокирками та молотками, виконуючи роль охоронців Маланки.







За народними уявленнями, "дід" приходить у новорічну ніч, щоб принести в дім здоров’я та добробут. У селах і досі вірять, що якщо маланкарі оминуть оселю, це вважається поганим знаком і обіцяє невдачу упродовж року.

Святкування Маланки в Осичках відбулося у ніч з 13 на 14 січня. Кадрами обрядового дійства поділилася жителька громади Юлія Діденко.

