Такого вы еще не видели: уникальная традиция Одесской области
НОВОСТИ

Такого вы еще не видели: уникальная традиция Одесской области

В Одесской области сохранилась уникальная традиция празднования Маланки с глубокими дохристианскими символами

15 января 2026, 14:53
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В селе Осички на севере Одесской области существует особенная традиция празднования Маланки, объединяющая дохристианские и христианские элементы украинской обрядности. Во время празднования щедровщики исполняют христианские щедривки, тогда как ряженые участники отсылают в древние новогодние верования украинцев.

Такого вы еще не видели: уникальная традиция Одесской области

Празднование Маланки в Одесской области

Центральную роль в действе играет Маланка, которую традиционно играет переодетый мальчик. Ее сопровождают так называемые "старички" — персонажи, символизирующие умерших предков. Они появляются в масках, со колоколами, топорами и молотками, выполняя роль телохранителей Маланки.


Такого вы еще не видели: уникальная традиция Одесской области - фото 2

По народным представлениям, "дед" приходит в новогоднюю ночь, чтобы принести в дом здоровье и благополучие. В селах до сих пор верят, что если маланкари минуют дом, это считается плохим знаком и обещает неудачу в течение года.

Празднование Маланки в Осичках состоялось в ночь с 13 на 14 января. Кадрамы обрядового действа поделилась жительница общества Юлия Диденко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский артист Михаил Хома (Dzidzio) поделился архивной фотографией со своим дедушкой и рассказал личную историю, которая стала основой его сценического имени.
На фото маленький Михаил вместе с дедушкой, которого в их регионе называли "дзедзьо", что означает "дедушка". По словам артиста, его дедушка Маркуль Ян Казимирович работал ветеринаром и был чрезвычайно известным человеком в селе. Из-за большого количества хозяйств он постоянно ходил к людям лечить животных и почти не бывал дома. Хома вспоминает, что в их дом непрерывно приходили односельчане с одним и тем же вопросом: "Где дзюдзе?". Именно тогда, еще в детстве, он осознал, насколько популярен был его дедушка среди людей. Эта фраза, которую он слышал снова и снова, впоследствии превратилась в его сценический псевдоним — Dzidzio.



