Такого вы еще не видели: уникальная традиция Одесской области

В селе Осички на севере Одесской области существует особенная традиция празднования Маланки, объединяющая дохристианские и христианские элементы украинской обрядности. Во время празднования щедровщики исполняют христианские щедривки, тогда как ряженые участники отсылают в древние новогодние верования украинцев.

Празднование Маланки в Одесской области

Центральную роль в действе играет Маланка, которую традиционно играет переодетый мальчик. Ее сопровождают так называемые "старички" — персонажи, символизирующие умерших предков. Они появляются в масках, со колоколами, топорами и молотками, выполняя роль телохранителей Маланки.







По народным представлениям, "дед" приходит в новогоднюю ночь, чтобы принести в дом здоровье и благополучие. В селах до сих пор верят, что если маланкари минуют дом, это считается плохим знаком и обещает неудачу в течение года.

Празднование Маланки в Осичках состоялось в ночь с 13 на 14 января. Кадрамы обрядового действа поделилась жительница общества Юлия Диденко.

