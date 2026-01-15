Такого вы еще не видели: уникальная традиция Одесской области

Рубрики
Ткачова Марія
В селе Осички на севере Одесской области существует особенная традиция празднования Маланки, объединяющая дохристианские и христианские элементы украинской обрядности. Во время празднования щедровщики исполняют христианские щедривки, тогда как ряженые участники отсылают в древние новогодние верования украинцев.
Празднование Маланки в Одесской области
Центральную роль в действе играет Маланка, которую традиционно играет переодетый мальчик. Ее сопровождают так называемые "старички" — персонажи, символизирующие умерших предков. Они появляются в масках, со колоколами, топорами и молотками, выполняя роль телохранителей Маланки.
По народным представлениям, "дед" приходит в новогоднюю ночь, чтобы принести в дом здоровье и благополучие. В селах до сих пор верят, что если маланкари минуют дом, это считается плохим знаком и обещает неудачу в течение года.
Празднование Маланки в Осичках состоялось в ночь с 13 на 14 января. Кадрамы обрядового действа поделилась жительница общества Юлия Диденко.