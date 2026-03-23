Такого удару від свого 13-річного сина Зеленський не чекав: президент вразив заявою

Син президента України Володимира Зеленського, 13-річний Кирило, заявив про бажання стати солдатом, що викликало чимало обговорень. Відповідаючи на запитання журналістки BBC під час інтерв'ю, Зеленський поділився своїм ставленням до намірів сина. Зокрема, він наголосив, що це виключно особистий вибір його дитини.

"Це його рішення – ким бути. Для мене найголовніше, щоб він був в Україні", — зазначив президент.

Відповідаючи на інше питання, Володимир Зеленський також розповів про свою старшу доньку, Олександру, яка незабаром закінчить університет. Президент зізнався, що через обставини війни їм не вдається часто бачитися, але він завжди цікавиться її захопленнями та життям.

"Дочка — їй вже 21 рік, вона вже не дитина. Прекрасно, я дуже її люблю. І характер є. Є особистість — це круто", — додав Зеленський.

Президент також зазначив, що цінує кожну можливість провести час зі своєю родиною, називаючи такі миті "прекрасними моментами". Він підкреслив, що навіть в умовах війни важливо знаходити час для близьких і дарувати їм увагу.

Володимир Зеленський, який рідко обговорює своїх дітей, в цьому інтерв'ю також згадав про Кирила, якому 12 років, і поділився, як змінилося життя його родини під час війни. Проте, попри обмежений час на спілкування, Зеленський заявив, що для нього важливо, щоб його діти були в Україні та мали можливість жити та навчатися в рідній країні, незважаючи на всі труднощі.

