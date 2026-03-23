Такого удара от своего 13-летнего сына Зеленский не ожидал: президент поразил заявлением

Сын президента Украины Владимира Зеленского, 13-летний Кирилл заявил о желании стать солдатом, что вызвало немало обсуждений. Отвечая на вопросы журналистки BBC в интервью, Зеленский поделился своим отношением к намерениям сына. В частности он подчеркнул, что это исключительно личный выбор его ребенка.

"Это его решение – кем быть. Для меня самое главное, чтобы он был в Украине", — отметил президент.

Отвечая на другой вопрос, Владимир Зеленский также рассказал о своей старшей дочери, Александре, которая вскоре окончит университет. Президент признался, что по причине войны им не удается часто видеться, но он всегда интересуется ее увлечениями и жизнью.

"Дочка — ей уже 21 год, она уже не ребенок. Прекрасно, я очень ее люблю. И характер есть. Есть личность — это круто", — добавил Зеленский.

Президент также отметил, что ценит каждую возможность провести время со своей семьей, называя такие мгновения "прекрасными моментами". Он подчеркнул, что даже в условиях войны важно находить время для близких и уделять им внимание.

Редко обсуждающий своих детей Владимир Зеленский в этом интервью также упомянул о Кирилле, которому 12 лет, и поделился, как изменилась жизнь его семьи во время войны. Однако несмотря на ограниченное время на общение, Зеленский заявил, что для него важно, чтобы его дети были в Украине и имели возможность жить и учиться в родной стране, несмотря на все трудности.

