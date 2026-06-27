Так більше продовжуватися не може: один із президентів запропонував примирити Україну та Польщу

Президент Литви Гітанас Науседа висловив готовність виступити посередником у врегулюванні дипломатичного конфлікту між Україною та Польщею. Однак, за його словами, такий крок можливий лише в тому випадку, якщо обидві сторони самі звернуться з відповідним проханням. Про це литовський лідер заявив у коментарі LRT.

Гітанас Науседа. Фото: із відкритих джерел

Президент наголосив, що вважає збереження тісних відносин між Києвом та Варшавою одним із найважливіших завдань для всього регіону.

Науседа зазначив, що зробить усе можливе, щоб розбіжності між двома сусідніми державами не призвели до довгострокового охолодження співпраці.

Президент повідомив, що вже найближчим часом зустрінеться із президентом Польщі Каролем Навроцьким у його літній резиденції на півночі країни. За словами Науседи, під час неформальної бесіди він має намір детально обговорити причини нинішньої кризи та можливі шляхи її подолання.

При цьому литовський лідер звернув увагу, що офіційні Київ і Варшава поки заявляють про намір самостійно врегулювати розбіжності, що виникли. Подібну позицію, за словами Науседи, раніше озвучував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Президент Литви також розповів, що під час конференції з питань відновлення України у Гданську прем'єр-міністр Юлія Свириденко дала зрозуміти: українська сторона зацікавлена у якнайшвидшій нормалізації відносин із Польщею.

Дипломатичний конфлікт між країнами загострився після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла та його заяв про неприпустимість героїзації УПА. У відповідь частина українських політиків оголосила про намір повернути отримані раніше польські державні нагороди.

Науседа переконаний, що в умовах російської агресії, що триває, для України та Польщі особливо важливо зберегти стратегічне партнерство, залишивши історичні суперечки поза порядком денним безпеки регіону.

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