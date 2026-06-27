Так больше продолжаться не может: один из президентов предложил примирить Украину и Польшу

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность выступить посредником в урегулировании дипломатического конфликта между Украиной и Польшей. Однако, по его словам, такой шаг возможен только в том случае, если обе стороны сами обратятся с соответствующей просьбой. Об этом литовский лидер заявил в комментарии LRT.

Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников

Президент подчеркнул, что считает сохранение тесных отношений между Киевом и Варшавой одной из важнейших задач для всего региона.

Науседа отметил, что сделает все возможное, чтобы разногласия между двумя соседними государствами не привели к долгосрочному охлаждению сотрудничества.

Президент сообщил, что уже в ближайшее время встретится с президентом Польши Каролем Навроцким в его летней резиденции на севере страны. По словам Науседы, во время неформальной беседы он намерен подробно обсудить причины нынешнего кризиса и возможные пути его преодоления.

При этом литовский лидер обратил внимание, что официальные Киев и Варшава пока заявляют о намерении самостоятельно урегулировать возникшие разногласия. Аналогичную позицию, по словам Науседы, ранее озвучивал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Президент Литвы также рассказал, что во время конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске премьер-министр Юлия Свириденко дала понять: украинская сторона заинтересована в скорейшей нормализации отношений с Польшей.

Дипломатический конфликт между странами обострился после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла и его заявлений о недопустимости героизации УПА. В ответ часть украинских политиков объявила о намерении вернуть ранее полученные польские государственные награды.

Науседа убежден, что в условиях продолжающейся российской агрессии для Украины и Польши особенно важно сохранить стратегическое партнерство, оставив исторические споры вне повестки безопасности региона.

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