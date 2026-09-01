Таємні переговори повертаються: стали відомі деталі про нові контакти США, України та Росії

На тлі війни, що триває, з'явилися ознаки відновлення обмежених переговорних контактів між США, Україною та Росією. Наразі не йдеться про повноцінний мирний процес, однак останні дипломатичні кроки свідчать про спроби сторін знову промацати ґрунт для можливого врегулювання.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та колишнім радником американського президента Джаредом Кушнером. За словами глави держави, обговорювалася підготовка візиту американських представників до України для пошуку можливих рішень, здатних наблизити закінчення війни.

Одночасно увагу міжнародних спостерігачів привернула участь міністра фінансів Росії Антона Силуанова у саміті G20 в американському Ешвіллі. Це перший візит російського чиновника такого рівня до США з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році.

За даними західних джерел, під час переговорів із міністром фінансів США Скоттом Бессентом обговорювався американський мирний план із 28 пунктів, представлений ще у листопаді 2025 року. Москва неодноразово відкидала цю ініціативу, називаючи її неприйнятною.

Незважаючи на відсутність офіційних заяв про прогрес, сам факт подібних контактів може свідчити про пошук нових дипломатичних каналів між сторонами. Втім, позиції Києва та Москви щодо ключових питань залишаються діаметрально протилежними, що робить перспективи реальних домовленостей вкрай невизначеними.

Експерти зазначають, що нинішня активізація переговорів відбувається на тлі зростаючого міжнародного тиску та складної ситуації як на фронті, так і у світовій економіці.

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