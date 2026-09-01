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Тайные переговоры возвращаются: стали известны детали о новых контактах США, Украины и России

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину уже обсуждается, а российский министр финансов впервые с 2022 года появился на саммите G20 по приглашению администрации США

1 сентября 2026, 07:44
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Кравцев Сергей

На фоне продолжающейся войны появились признаки возобновления ограниченных переговорных контактов между США, Украиной и Россией. Речь пока не идет о полноценном мирном процессе, однако последние дипломатические шаги свидетельствуют о попытках сторон вновь прощупать почву для возможного урегулирования.

Тайные переговоры возвращаются: стали известны детали о новых контактах США, Украины и России

Переговоры. Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и бывшим советником американского президента Джаредом Кушнером. По словам главы государства, обсуждалась подготовка визита американских представителей в Украину для поиска возможных решений, способных приблизить окончание войны.

Одновременно внимание международных наблюдателей привлекло участие министра финансов России Антона Силуанова в саммите G20 в американском Эшвилле. Это первый визит российского чиновника такого уровня в США с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

По данным западных источников, во время переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом обсуждался американский мирный план из 28 пунктов, представленный еще в ноябре 2025 года. Москва неоднократно отвергала эту инициативу, называя ее неприемлемой.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений о прогрессе, сам факт подобных контактов может свидетельствовать о поиске новых дипломатических каналов между сторонами. Впрочем, позиции Киева и Москвы по ключевым вопросам остаются диаметрально противоположными, что делает перспективы реальных договоренностей крайне неопределенными.

Эксперты отмечают, что нынешняя активизация переговоров происходит на фоне растущего международного давления и сложной ситуации как на фронте, так и в мировой экономике.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-31-2026/
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