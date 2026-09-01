Тайные переговоры возвращаются: стали известны детали о новых контактах США, Украины и России

На фоне продолжающейся войны появились признаки возобновления ограниченных переговорных контактов между США, Украиной и Россией. Речь пока не идет о полноценном мирном процессе, однако последние дипломатические шаги свидетельствуют о попытках сторон вновь прощупать почву для возможного урегулирования.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и бывшим советником американского президента Джаредом Кушнером. По словам главы государства, обсуждалась подготовка визита американских представителей в Украину для поиска возможных решений, способных приблизить окончание войны.

Одновременно внимание международных наблюдателей привлекло участие министра финансов России Антона Силуанова в саммите G20 в американском Эшвилле. Это первый визит российского чиновника такого уровня в США с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

По данным западных источников, во время переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом обсуждался американский мирный план из 28 пунктов, представленный еще в ноябре 2025 года. Москва неоднократно отвергала эту инициативу, называя ее неприемлемой.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений о прогрессе, сам факт подобных контактов может свидетельствовать о поиске новых дипломатических каналов между сторонами. Впрочем, позиции Киева и Москвы по ключевым вопросам остаются диаметрально противоположными, что делает перспективы реальных договоренностей крайне неопределенными.

Эксперты отмечают, что нынешняя активизация переговоров происходит на фоне растущего международного давления и сложной ситуации как на фронте, так и в мировой экономике.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал заявление о России на G20: почему теперь Европа возмутилась.



