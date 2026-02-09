logo_ukra

Таємні листи Епштейна: як фінансист намагався вийти на Путіна через світових лідерів
Таємні листи Епштейна: як фінансист намагався вийти на Путіна через світових лідерів

Обіцянки інвестицій, конфіденційні перемовини та міжнародне розслідування - нові деталі від CNN

9 лютого 2026, 16:12
У 2013-2014 роках американський фінансист Джеффрі Епштейн активно намагався організувати особисту зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, використовуючи впливові міжнародні контакти та обіцяючи залучення західних інвестицій до РФ. Про це повідомляє CNN з посиланням на оприлюднені листи Епштейна.

Таємні листи Епштейна: як фінансист намагався вийти на Путіна через світових лідерів

Джеффрі Епштайн. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документами, Епштейн прагнув провести з Путіним конфіденційні багатогодинні перемовини. У листуванні з колишнім прем’єр-міністром Ізраїлю Ехудом Бараком він згадував норвезького політика Торбйорна Ягланда, який нібито готував зустріч із російським диктатором у Сочі. Епштейн пропонував передати Путіну своє бажання "допомогти Росії" та підкреслював власний вплив, посилаючись на близькість до Білла Гейтса.

"Можете сказати йому, що ми з вами близькі і що я консультую Гейтса. Це конфіденційно. Я був би радий зустрітися з ним на дві-три години", — йдеться в одному з листів.

Після оприлюднення листування норвезька прокуратура розпочала розслідування щодо Торбйорна Ягланда. Його адвокат заявив, що політик співпрацюватиме зі слідством, водночас заперечуючи будь-які порушення закону.

CNN зазначає, що документи не підтверджують факту зустрічі між Епштейном і Путіним. Водночас листи свідчать про його контакти з тодішнім постпредом РФ при ООН Віталієм Чуркіним, а після його смерті — інтерес до міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

За оцінкою журналістів, оприлюднене листування демонструє не лише зацікавленість Епштейна Росією, а й спроби впливати на політичні процеси через особисті зв’язки на найвищому рівні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — імена Ілона Маска та Марка Цукерберга знову з’явилися в контексті справи Джеффрі Епштейна після публікації нових документів Міністерством юстиції США. Серед матеріалів виринуло раніше невідоме фото з вечері фінансиста, на якому разом сидять Маск, Цукерберг і співзасновник PayPal Пітер Тіль.




Джерело: https://edition.cnn.com/2026/02/08/politics/epstein-putin-russian-officials-connections
