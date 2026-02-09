logo

Тайные письма Эпштейна: как финансист пытался выйти на Путина из-за мировых лидеров
commentss НОВОСТИ Все новости

Тайные письма Эпштейна: как финансист пытался выйти на Путина из-за мировых лидеров

Обещания инвестиций, конфиденциальные переговоры и международное расследование – новые детали от CNN

9 февраля 2026, 16:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В 2013-2014 гг. американский финансист Джеффри Эпштейн активно пытался организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, используя влиятельные международные контакты и обещая привлечение западных инвестиций в РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на обнародованные письма Эпштейна.

Тайные письма Эпштейна: как финансист пытался выйти на Путина из-за мировых лидеров

Джеффри Эпштайн. Фото: из открытых источников

Согласно документам, Эпштейн стремился провести с Путиным конфиденциальные многочасовые переговоры. В переписке с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком он упоминал норвежского политика Торбьерна Ягланда, якобы готовившего встречу с российским диктатором в Сочи. Эпштейн предлагал передать Путину свое желание "помочь России" и подчеркивал собственное влияние, ссылаясь на близость Билла Гейтса.

"Можете сказать ему, что мы с вами близки и что я консультирую Гейтса. Это конфиденциально. Я был бы рад встретиться с ним на два-три часа", — говорится в одном из писем.

После обнародования переписки норвежская прокуратура начала расследование по Торбьерну Ягланда. Его адвокат заявил, что политик будет сотрудничать со следствием, в то же время отрицая какие-либо нарушения закона.

CNN отмечает, что документы не подтверждают факт встречи между Эпштейном и Путиным. В то же время, письма свидетельствуют о его контактах с тогдашним постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным, а после его смерти — интерес к министру иностранных дел Сергею Лаврову.

По оценке журналистов, обнародованная переписка демонстрирует не только заинтересованность Эпштейна Россией, но и попытки влиять на политические процессы из-за личных связей на самом высоком уровне.

Читайте на портале "Комментарии" — имена Илона Маска и Марка Цукерберга вновь появились в контексте дела Джеффри Эпштейна после публикации новых документов Министерством юстиции США. Среди материалов появилось ранее неизвестное фото с ужина финансиста, на котором вместе сидят Маск, Цукерберг и соучредитель PayPal Питер Тиль.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2026/02/08/politics/epstein-putin-russian-officials-connections
