Тайные письма Эпштейна: как финансист пытался выйти на Путина из-за мировых лидеров

В 2013-2014 гг. американский финансист Джеффри Эпштейн активно пытался организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, используя влиятельные международные контакты и обещая привлечение западных инвестиций в РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на обнародованные письма Эпштейна.

Джеффри Эпштайн. Фото: из открытых источников

Согласно документам, Эпштейн стремился провести с Путиным конфиденциальные многочасовые переговоры. В переписке с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком он упоминал норвежского политика Торбьерна Ягланда, якобы готовившего встречу с российским диктатором в Сочи. Эпштейн предлагал передать Путину свое желание "помочь России" и подчеркивал собственное влияние, ссылаясь на близость Билла Гейтса.

"Можете сказать ему, что мы с вами близки и что я консультирую Гейтса. Это конфиденциально. Я был бы рад встретиться с ним на два-три часа", — говорится в одном из писем.

После обнародования переписки норвежская прокуратура начала расследование по Торбьерну Ягланда. Его адвокат заявил, что политик будет сотрудничать со следствием, в то же время отрицая какие-либо нарушения закона.

CNN отмечает, что документы не подтверждают факт встречи между Эпштейном и Путиным. В то же время, письма свидетельствуют о его контактах с тогдашним постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным, а после его смерти — интерес к министру иностранных дел Сергею Лаврову.

По оценке журналистов, обнародованная переписка демонстрирует не только заинтересованность Эпштейна Россией, но и попытки влиять на политические процессы из-за личных связей на самом высоком уровне.

