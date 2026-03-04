Таємна змова Вашингтона і Тель-Авіва: рішення про удар по Ірану ухвалили за п’ять днів

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 23 лютого провели телефонну розмову, після якої фактично погодили початок операції проти Ірану 28 лютого. Про це повідомляє Axios з посиланням на обізнані джерела.

Трамп та Нетаньяху. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання, Нетаньяху поінформував Трампа про розвіддані: верховний лідер Ірану та ключові представники керівництва планували зібратися в одному місці в Тегерані вранці у суботу. Це відкривало можливість для одночасного удару по вищому керівництву країни. Згодом інформацію ізраїльської сторони підтвердило ЦРУ.

Спочатку атаку розглядали на тиждень раніше, однак її відклали з оперативних і розвідувальних причин, зокрема через погодні умови. Американські посадовці також стверджують, що Трамп свідомо не акцентував на Ірані під час щорічного звернення до Конгресу, аби не спровокувати аятолу піти в підпілля.

Того ж дня з Женеви зателефонували спецпосланці президента – Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Після багатогодинних переговорів з іранцями вони доповіли про провал дипломатії.

За словами Віткоффа, представники Тегерана навіть хизувалися потенціалом створити 11 ядерних бомб.

Переконавшись у достовірності розвідданих і безрезультатності перемовин, Трамп у п’ятницю о 15:38 за східним часом віддав остаточний наказ про атаку. Водночас частина джерел припускає, що переговори могли бути елементом відволікання Ірану від військових приготувань США в регіоні.

