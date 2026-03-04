logo

Тайный сговор Вашингтона и Тель-Авива: решение об ударе по Ирану было принято за пять дней
НОВОСТИ

Тайный сговор Вашингтона и Тель-Авива: решение об ударе по Ирану было принято за пять дней

Разведданные о встрече верхушки режима в Тегеране стали решающими: дипломатия провалилась

4 марта 2026, 10:43
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 23 февраля провели телефонный разговор, после которого фактически согласовали начало операции против Ирана 28 февраля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Тайный сговор Вашингтона и Тель-Авива: решение об ударе по Ирану было принято за пять дней

Трамп и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания, Нетаньяху проинформировал Трампа о разведданных: верховный лидер Ирана и ключевые представители руководства планировали собраться в одном месте в Тегеране утром в субботу. Это открывало возможность одновременного удара по высшему руководству страны. Впоследствии информацию израильской стороны подтвердило ЦРУ.

Сначала атаку рассматривали на неделю раньше, однако ее отложили по оперативным и разведывательным причинам, в частности из-за погодных условий. Американские чиновники также утверждают, что Трамп сознательно не акцентировал внимание на Иране во время ежегодного обращения в Конгресс, чтобы не спровоцировать аятоллу уйти в подполье.

В тот же день из Женевы позвонили спецпосланники президента – Джаред Кушнер и Стив Виткофф. После многочасовых переговоров с иранцами они доложили о провале дипломатии.

По словам Виткоффа, представители Тегерана даже кичились потенциалом создать 11 ядерных бомб.

Убедившись в достоверности разведданных и безрезультатности переговоров, Трамп в пятницу в 15.38 по восточному времени отдал окончательный приказ об атаке. В то же время, часть источников предполагает, что переговоры могли быть элементом отвлечения Ирана от военных приготовлений США в регионе.

Читайте на портале "Комментарии" — Администрация президента США Дональда Трампа срочно собирает руководителей крупнейших оборонных корпораций, чтобы ускорить выпуск вооружений. Об этом сообщает Reuters.




Источник: https://www.axios.com/2026/03/03/trump-netanyahu-call-iran-war-israel-coordination
