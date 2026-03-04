Тайный сговор Вашингтона и Тель-Авива: решение об ударе по Ирану было принято за пять дней

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 23 февраля провели телефонный разговор, после которого фактически согласовали начало операции против Ирана 28 февраля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, Нетаньяху проинформировал Трампа о разведданных: верховный лидер Ирана и ключевые представители руководства планировали собраться в одном месте в Тегеране утром в субботу. Это открывало возможность одновременного удара по высшему руководству страны. Впоследствии информацию израильской стороны подтвердило ЦРУ.

Сначала атаку рассматривали на неделю раньше, однако ее отложили по оперативным и разведывательным причинам, в частности из-за погодных условий. Американские чиновники также утверждают, что Трамп сознательно не акцентировал внимание на Иране во время ежегодного обращения в Конгресс, чтобы не спровоцировать аятоллу уйти в подполье.

В тот же день из Женевы позвонили спецпосланники президента – Джаред Кушнер и Стив Виткофф. После многочасовых переговоров с иранцами они доложили о провале дипломатии.

По словам Виткоффа, представители Тегерана даже кичились потенциалом создать 11 ядерных бомб.

Убедившись в достоверности разведданных и безрезультатности переговоров, Трамп в пятницу в 15.38 по восточному времени отдал окончательный приказ об атаке. В то же время, часть источников предполагает, что переговоры могли быть элементом отвлечения Ирана от военных приготовлений США в регионе.

