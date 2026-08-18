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Таємна поїздка до Москви: навіщо чиновник США терміново прибув до Кремля

Американський чиновник Родні Мімс Кук влітку відвідав Росію перед Петербурзьким економічним форумом

18 серпня 2026, 13:28
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Кравцев Сергей

Голова Комісії з образотворчих мистецтв США Родні Мімс Кук здійснив улітку непублічну поїздку до Росії, де зустрічався з представниками Кремля. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з обставинами візиту.

Таємна поїздка до Москви: навіщо чиновник США терміново прибув до Кремля

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, поїздка відбулася у червні – незадовго до проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму. Сам Кук, відомий інтересом до російської культури, представляв візит як культурну подорож. Однак, як зазначають журналісти, у США розраховують, що неформальні контакти з Москвою можуть допомогти знайти вихід із дипломатичного глухого кута, пов'язаного з війною Росії проти України.

Кук став першим американським чиновником, який відвідав Петербурзький економічний форум із 2018 року. У попередні роки представники США бойкотували захід на тлі погіршення відносин із Москвою та повномасштабного вторгнення Росії до України.

При цьому війна зненацька нагадала про себе безпосередньо під час візиту. За інформацією Financial Times, під час одного із сніданків Кук став свідком удару українського безпілотника по російському нафтопереробному об'єкту на Неві.

Коментувати деталі переговорів американський урядник відмовився. Він також не відповів, чи планує знову відвідати Москву для продовження контактів. При цьому Кук заявив, що Сполучені Штати продовжують відігравати конструктивну роль у переговорах з обома сторонами та працюють над припиненням війни.

Під час зустрічей у Росії основною темою, за даними журналістів, залишалися питання культурної співпраці між двома країнами. У своїх публічних виступах Кук уникав прямих згадок про війну проти України, лише наприкінці зазначивши, що держави мають жити у світі, щоб реалізовувати спільні цілі.

Незвичайний візит американського чиновника показує, що на тлі публічного дипломатичного протистояння між Вашингтоном та Москвою можуть зберігатися менш помітні канали спілкування.

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Джерело: https://www.ft.com/content/d88a8878-425d-4225-bda4-576c6c42734e?syn-25a6b1a6=1
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