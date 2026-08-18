Тайная поездка в Москву: зачем чиновник США срочно прибыл в Кремль

Председатель Комиссии по изобразительным искусствам США Родни Мимс Кук совершил летом непубличную поездку в Россию, где встречался с представителями Кремля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами визита.

США и РФ. Фото: из открытых источников

По данным издания, поездка состоялась в июне — незадолго до проведения Петербургского международного экономического форума. Сам Кук, известный интересом к русской культуре, представлял визит как культурную поездку. Однако, как отмечают журналисты, в США рассчитывают, что неформальные контакты с Москвой могут помочь найти выход из дипломатического тупика, связанного с войной России против Украины.

Кук стал первым американским чиновником, посетившим Петербургский экономический форум с 2018 года. В предыдущие годы представители США бойкотировали мероприятие на фоне ухудшения отношений с Москвой и полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом война неожиданно напомнила о себе непосредственно во время визита. По информации Financial Times, во время одного из завтраков Кук стал свидетелем удара украинского беспилотника по российскому нефтеперерабатывающему объекту на Неве.

Комментировать детали переговоров американский чиновник отказался. Он также не ответил, планирует ли вновь посетить Москву для продолжения контактов. При этом Кук заявил, что Соединенные Штаты продолжают играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами и работают над прекращением войны.

Во время встреч в России основной темой, по данным журналистов, оставались вопросы культурного сотрудничества между двумя странами. В своих публичных выступлениях Кук избегал прямых упоминаний войны против Украины, лишь в конце отметив, что государства должны жить в мире, чтобы реализовывать общие цели.

Необычный визит американского чиновника показывает, что на фоне публичного дипломатического противостояния между Вашингтоном и Москвой могут сохраняться и менее заметные каналы общения.

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