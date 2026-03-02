Світові ринки лихоманить через ескалацію навколо Ірану: деталі

Світові енергетичні ринки різко відреагували на загострення ситуації навколо Ірану. Після ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах нафта марки Brent на позабіржових торгах подорожчала приблизно на 10% — до близько 80 доларів за барель. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Ціна на нафту. Фото: з відкритих джерел

Експерти не виключають подальшого стрибка цін. Аналітик компанії ICIS зазначає: якщо блокада Ормузької протоки збережеться, торгівля нафтою може стартувати вже ближче до позначки 100 доларів за барель і навіть перевищити її.

Ормузька протока є ключовим маршрутом для значної частини світового експорту нафти, тому будь-які обмеження руху миттєво впливають на котирування.

Ще більш тривожний сценарій озвучив керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес. За його оцінкою, у разі подальшої ескалації ціни можуть підскочити до 120–150 доларів за барель.

Різке подорожчання енергоносіїв загрожує новою хвилею інфляції, тиском на національні валюти та уповільненням глобального економічного зростання. Аналітики попереджають: якщо конфлікт затягнеться, світ може опинитися на порозі найсерйознішої економічної турбулентності за останні роки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — коли США розпочинали військові кампанії в Афганістан у 2001 році та в Ірак у 2003-му, Вашингтон мав чітку стратегію: введення військ, повалення режиму та встановлення контролю на місцях. Нинішня ж війна США та Ізраїлю проти Іран виглядає принципово інакше. Головний оглядач міжнародного відділу Financial Times Гідеон Рахман вважає, що президент Дональд Трамп не має реалістичного плану завершення конфлікту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський відреагував на стрімку ескалацію на Близькому Сході, заявивши, що Україна надто добре розуміє наслідки терору, що стався від іранського режиму.



