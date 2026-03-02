Мировые рынки лихорадит из-за эскалации вокруг Ирана: детали

Мировые энергетические рынки резко отреагировали на обострение ситуации вокруг Ирана. После ударов США и Израиля по иранским объектам нефть марки Brent на внебиржевых торгах подорожала примерно на 10% — около 80 долларов за баррель. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Цена на нефть. Фото: из открытых источников

Эксперты не исключают дальнейшего скачка цен. Аналитик компании ICIS отмечает: если блокада Ормузского пролива сохранится, торговля нефтью может стартовать ближе к отметке 100 долларов за баррель и даже превысить ее.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для значительной части мирового экспорта нефти, поэтому любые ограничения движения мгновенно влияют на котировки.

Еще более тревожный сценарий озвучил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. По его оценке, в случае дальнейшей эскалации цены могут подскочить до 120–150 долларов за баррель.

Резкое удорожание энергоносителей чревато новой волной инфляции, давлением на национальные валюты и замедлением глобального экономического роста. Аналитики предупреждают: если конфликт затянется, мир может оказаться на пороге серьезнейшей экономической турбулентности за последние годы.

