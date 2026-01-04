Світ у шоці: як міжнародна спільнота відреагувала на викрадення Мадуро військовими США

Масштабна операція США у Венесуелі, внаслідок якої американські військові захопили президента Ніколаса Мадуро та вивезли його до Нью-Йорка, спричинила одну з найгостріших міжнародних дискусій останніх років. Реакції світових лідерів і міжнародних організацій виявили глибокий розкол: одні побачили в діях Вашингтона шанс на кінець авторитарного режиму, інші вказували на небезпечний прецедент грубого порушення міжнародного права.

Як у світі реагують на викрадення Мадуро з Венесуели. Фото: ABC News

Зібрали реакції з усього світу на викрадення американськими військовими диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.

Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ послідовно підтримує боротьбу народів проти диктатури. Однак очільник МЗС зауважив, що Україна наполягає на розвитку подій у межах міжнародного права, з пріоритетом демократії та прав людини. Президент Зеленський вказав, що США знає, що робити з диктаторами.

Велика Британія

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уникнув прямої оцінки законності операції США. В інтерв’ю BBC він наголосив, що "чекає на встановлення всіх фактів", підкресливши свою відданість міжнародному праву. Пізніше у соцмережах Стармер заявив, що Лондон вважає Мадуро нелегітимним президентом і не шкодує про кінець його режиму. За його словами, Велика Британія прагнутиме "безпечного та мирного переходу до легітимного уряду" у Венесуелі.

Європейський Союз

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас підтвердила позицію Брюсселя: Мадуро не має демократичної легітимності, однак будь-які зміни влади повинні відбуватися з дотриманням міжнародного права. ЄС наполягає на мирному переході та уникає прямої підтримки силових дій.

Франція

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перехід влади у Венесуелі має бути "мирним, демократичним і з повагою до волі народу". Він висловив надію, що опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес зможе відіграти ключову роль у стабілізації ситуації.

Німеччина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав правову оцінку дій США "складною" і закликав не робити поспішних висновків. Німецький лідер наголосив, що у Венесуелі не можна допустити політичної нестабільності, а будь-який перехід влади має ґрунтуватися на виборчій легітимності.

Іспанія

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес чітко окреслив позицію Мадрида. За його словами, Іспанія не визнає режим Мадуро, але також не приймає іноземного військового втручання, яке порушує міжнародне право і створює ризики для регіональної безпеки.

ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш через свого речника заявив про "глибоку стурбованість" і назвав удари США небезпечним прецедентом, який підриває основи міжнародного правопорядку.

Ізраїль

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкрито привітав Дональда Трампа, назвавши операцію "сміливим та історичним лідерством" і подякував американським військовим за рішучі дії.

Бразилія

У регіоні Латинської Америки реакція на дії США щодо Мадуро була переважно негативно. Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що вибухи на території Венесуели та захоплення її президента "перетинають неприйнятну межу". За його словами, такі дії є серйозною "образою суверенітету Венесуели" та ще одним надзвичайно небезпечним прецедентом для всієї міжнародної спільноти.

Мексика

Уряд Мексики "рішуче засудив" атаку США на Венесуелу. Там вказують, що такий крок з боку Трампа є явним порушенням статті 2 Статуту Організації Об’єднаних Націй. Лідери Колумбії, Чилі, Куби та Уругваю також засудили дії США, наголошуючи на порушенні суверенітету.

Аргентина

На тлі позиції Латинської Америки різко виділилася позиція президента Аргентини Хав’єра Мілея. Прибічник Трампа назвав інцидент "крахом диктаторського режиму" та "чудовою новиною для вільного світу".

Китай

МЗС Китаю у своїй заяві вказало на "засудження" застосування сили з боку США проти суверенної країни та її президента країни. У Пекіні закликали надати безпеку Мадуро та його дружині.

Росія

В МЗС РФ заявили, що Сполучені Штати вчинили "акт збройної агресії" проти Венесуели. У Путіна вказали, що це заслуговує на осуд та викликає в Кремлі "глибоке занепокоєння". В російському МЗС вважають, що "ідеологічна ворожнеча взяла гору над діловим прагматизмом та готовністю будувати відносини, засновані на довірі та передбачуваності".

Білорусь

Аналогічно "категорично засудив" дії американських військових проти Венесуели білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Іран

Тегеран засудив напад США на Венесуелу "як кричуще порушення її національного суверенітету та територіальної цілісності". МЗС Ірану закликало Раду Безпеки ООН "негайно діяти, щоб зупинити незаконну агресію" та притягнути винних до відповідальності.

Словаччина

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що військові дії США у Венесуелі є ще одним доказом "краху світового порядку, створеного після Другої світової війни".

