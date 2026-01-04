Мир в шоке: как международное сообщество отреагировало на похищение Мадуро военными США

Масштабная операция США в Венесуэле, в результате которой американские военные захватили президента Николаса Мадуро и вывезли его в Нью-Йорк, вызвала одну из острейших международных дискуссий последних лет. Реакции мировых лидеров и международных организаций обнаружили глубокий раскол: одни увидели в действиях Вашингтона шанс к концу авторитарного режима, другие указывали на опасный прецедент грубого нарушения международного права.

Как в мире реагируют на похищение Мадуро из Венесуэлы. Фото: ABC News

Собрали реакции со всего мира на похищение американскими военными диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев последовательно поддерживает борьбу народов против диктатуры. Однако глава МИД отметил, что Украина настаивает на развитии событий в рамках международного права с приоритетом демократии и прав человека. Президент Зеленский указал, что США знает, что делать с диктаторами.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер избежал прямой оценки законности операции США. В интервью BBC он подчеркнул, что "ожидает установления всех фактов", подчеркнув свою приверженность международному праву. Позже в соцсетях Стармер заявил, что Лондон считает Мадуро нелегитимным президентом и не жалеет о конце его режима. По его словам, Великобритания будет стремиться к "безопасному и мирному переходу к легитимному правительству" в Венесуэле.

Европейский союз

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас подтвердила позицию Брюсселя: Мадуро не имеет демократической легитимности, однако любые изменения властей должны происходить с соблюдением международного права. ЕС настаивает на мирном переходе и избегает прямой поддержки силовых действий.

Франция

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переход власти в Венесуэле должен быть "мирным, демократическим и с уважением к воле народа". Он выразил надежду, что оппозиционный кандидат Эдмунд Гонсалес сможет сыграть ключевую роль в стабилизации ситуации.

Германия

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал правовую оценку действий США "сложной" и призвал не делать поспешных выводов. Немецкий лидер подчеркнул, что в Венесуэле нельзя допустить политической нестабильности, а любой переход власти должен основываться на избирательной легитимности.

Испания

Премьер-министр Испании Педро Санчес четко обозначил позицию Мадрида. По его словам, Испания не признает режим Мадуро, но также не принимает иностранное военное вмешательство, которое нарушает международное право и создает риски для региональной безопасности.

ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя заявил о "глубокой обеспокоенности" и назвал удары США опасным прецедентом, подрывающим основы международного правопорядка.

Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто поздравил Дональда Трампа, назвав операцию "смелым и историческим лидерством" и поблагодарил американских военных за решительные действия.

Бразилия

В регионе Латинской Америки реакция на действия США в отношении Мадуро была в основном отрицательной. Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что взрывы на территории Венесуэлы и захват ее президента "пересекают неприемлемую границу". По его словам, такие действия являются серьезным "оскорблением суверенитета Венесуэлы" и еще одним чрезвычайно опасным прецедентом для всего международного сообщества.

Мексика

Правительство Мексики "решительно осудило" атаку США на Венесуэлу. Там указывается, что такой шаг со стороны Трампа является явным нарушением статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций. Лидеры Колумбии, Чили, Кубы и Уругвая также осудили действия США, отмечая нарушение суверенитета.

Аргентина

На фоне позиции Латинской Америки резко выделилась позиция президента Аргентины Хавьера Милея. Сторонник Трампа назвал инцидент "крахом диктаторского режима" и "прекрасной новостью для свободного мира".

Китай

МИД Китая в своем заявлении отметил "осуждение" применения силы со стороны США против суверенной страны и ее президента страны. В Пекине призвали обеспечить безопасность Мадуро и его жене.

Россия

В МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты совершили "акт вооруженной агрессии" против Венесуэлы. У Путина указали, что это заслуживает осуждения и вызывает в Кремле "глубокую обеспокоенность". В российском МИДе считают, что "идеологическая вражда возобладала над деловым прагматизмом и готовностью строить отношения, основанные на доверии и предсказуемости".

Беларусь

Аналогично "категорически осудил" действия американских военных против Венесуэлы белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Иран

Тегеран осудил нападение США на Венесуэлу "как вопиющее нарушение ее национального суверенитета и территориальной целостности". МИД Ирана призвал Совет Безопасности ООН "немедленно действовать, чтобы остановить незаконную агрессию" и привлечь виновных к ответственности.

Словакия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что военные действия США в Венесуэле являются еще одним доказательством "краха мирового порядка", созданного после Второй мировой войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились первые слова Мадуро после его похищения американскими военными из Венесуэлы.

Также "Комментарии" писали, что после Венесуэлы Трамп пригрозил еще одному президенту.