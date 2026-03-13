logo_ukra

BTC/USD

72781

ETH/USD

2146.05

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Світ просить допомоги у Києва: що може принести мільярди Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Світ просить допомоги у Києва: що може принести мільярди Україні

Країни Перської затоки та США звертаються до України за технологіями перехоплення дронів: новий ринок може принести мільярди

13 березня 2026, 14:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після років отримання військової допомоги від союзників Україна почала пропонувати партнерам власні оборонні технології. Йдеться про системи перехоплення безпілотників, які можуть захищати нафтові об’єкти та морське судноплавство на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє The New York Times.

Світ просить допомоги у Києва: що може принести мільярди Україні

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, Україна вже передала дрони-перехоплювачі та команди операторів трьом союзникам США у Перській затоці – Саудівська Аравія, Катар та Об’єднані Арабські Емірати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загалом уже 11 держав, серед яких США, країни Європи та держави Перської затоки, звернулися до Києва за допомогою або консультаціями щодо боротьби з іранськими дронами Shahed drone.

Генеральний директор оборонного конгломерату Uforce Олег Рогинський зазначив, що попит на українські технології стрімко зростає. 

"Телефон не замовкає", — сказав він, пояснивши, що війна на Близькому Сході різко підвищила інтерес до українських безпілотників та морських дронів.

За оцінками експертів, ринок систем захисту від дронів для нафтових родовищ і танкерів може сягнути кількох мільярдів доларів. Українські розробки відрізняються від традиційних систем ППО значно нижчою ціною.

Наприклад, один із найпоширеніших перехоплювачів виготовляється з пластикових деталей, надрукованих на 3D-принтері, розвиває швидкість до 320 км/год і здатен уражати цілі на висоті до 4,5 км.

Командир з підготовки Сили безпілотних систем України Олег Очкан зазначив, що перехоплення може здійснюватися дистанційно. За його словами, оператор може керувати дроном із офісу: побачити ціль на радарі, запустити перехоплювач і повернутися до роботи.

Аналітики наголошують, що це суттєва зміна ролі України у світовій безпеці. Ще кілька років тому Київ просив партнерів про системи протиповітряної оборони, а сьогодні сам пропонує технології захисту від дронів.

"Війна – це не лише технологія, а й математика. Проти дешевих дронів потрібні ще дешевші перехоплювачі", — пояснив експерт оборонної галузі Анатолій Харпчинський.

Українські розробники сподіваються, що нові технології не лише допоможуть союзникам захищати критичну інфраструктуру, а й відкриють для оборонної промисловості країни величезний міжнародний ринок.

Читайте також на порталі "Коментарі" — війна виснажує США: у чому виявився головний прорахунок Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nytimes.com/2026/03/13/world/europe/ukraine-drone-interceptors-iran-middle-east.html
Теги:

Новини

Всі новини