Світ просить допомоги у Києва: що може принести мільярди Україні

Після років отримання військової допомоги від союзників Україна почала пропонувати партнерам власні оборонні технології. Йдеться про системи перехоплення безпілотників, які можуть захищати нафтові об’єкти та морське судноплавство на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє The New York Times.

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, Україна вже передала дрони-перехоплювачі та команди операторів трьом союзникам США у Перській затоці – Саудівська Аравія, Катар та Об’єднані Арабські Емірати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загалом уже 11 держав, серед яких США, країни Європи та держави Перської затоки, звернулися до Києва за допомогою або консультаціями щодо боротьби з іранськими дронами Shahed drone.

Генеральний директор оборонного конгломерату Uforce Олег Рогинський зазначив, що попит на українські технології стрімко зростає.

"Телефон не замовкає", — сказав він, пояснивши, що війна на Близькому Сході різко підвищила інтерес до українських безпілотників та морських дронів.

За оцінками експертів, ринок систем захисту від дронів для нафтових родовищ і танкерів може сягнути кількох мільярдів доларів. Українські розробки відрізняються від традиційних систем ППО значно нижчою ціною.

Наприклад, один із найпоширеніших перехоплювачів виготовляється з пластикових деталей, надрукованих на 3D-принтері, розвиває швидкість до 320 км/год і здатен уражати цілі на висоті до 4,5 км.

Командир з підготовки Сили безпілотних систем України Олег Очкан зазначив, що перехоплення може здійснюватися дистанційно. За його словами, оператор може керувати дроном із офісу: побачити ціль на радарі, запустити перехоплювач і повернутися до роботи.

Аналітики наголошують, що це суттєва зміна ролі України у світовій безпеці. Ще кілька років тому Київ просив партнерів про системи протиповітряної оборони, а сьогодні сам пропонує технології захисту від дронів.

"Війна – це не лише технологія, а й математика. Проти дешевих дронів потрібні ще дешевші перехоплювачі", — пояснив експерт оборонної галузі Анатолій Харпчинський.

Українські розробники сподіваються, що нові технології не лише допоможуть союзникам захищати критичну інфраструктуру, а й відкриють для оборонної промисловості країни величезний міжнародний ринок.

