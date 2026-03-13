Мир просит помощи у Киева: что может принести миллиарды Украине

После лет получения военной помощи от союзников, Украина начала предлагать партнерам собственные оборонные технологии. Речь идет о системах перехвата беспилотников, которые могут защищать нефтяные объекты и морское судоходство на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

По информации издания, Украина уже передала дроны-перехватчики и команды операторов трем союзникам США в Персидском заливе – Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что всего уже 11 государств, среди которых США, страны Европы и государства Персидского залива, обратились в Киев за помощью или консультациями по борьбе с иранскими дронами Shahed drone.

Генеральный директор оборонного конгломерата Uforce Олег Рогинский отметил, что спрос на украинские технологии стремительно растет.

"Телефон не умолкает", — сказал он, объяснив, что война на Ближнем Востоке резко повысила интерес к украинским беспилотникам и морским дронам.

По оценкам экспертов, рынок систем защиты от дронов для нефтяных месторождений и танкеров может достичь нескольких миллиардов долларов. Украинские разработки отличаются от традиционных систем ПВО значительно более низкой ценой.

Например, один из самых распространенных перехватчиков производится из пластиковых деталей, напечатанных на 3D-принтере, развивает скорость до 320 км/ч и способен поражать цели на высоте до 4,5 км.

Командир подготовки Силы беспилотных систем Украины Олег Очкан отметил, что перехват может осуществляться дистанционно. По его словам, оператор может управлять дроном из офиса: увидеть цель на радаре, запустить перехватчик и вернуться к работе.

Аналитики подчеркивают, что это существенное изменение роли Украины в мировой безопасности. Еще несколько лет назад Киев просил партнеров о системах противовоздушной обороны, а сегодня сам предлагает технологии защиты от дронов.

"Война – это не только технология, но и математика. Против дешевых дронов нужны еще более дешевые перехватчики", — объяснил эксперт оборонной отрасли Анатолий Харпчинский.

Украинские разработчики надеются, что новые технологии не только помогут союзникам защищать критическую инфраструктуру, но откроют для оборонной промышленности страны огромный международный рынок.

