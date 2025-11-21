Світ на порозі нової ядерної війни: чому на Заході знову б'ють на сполох

Росія повернулася до ядерної риторики, і це означає підвищений ризик ядерної ескалації. Про це пише Forbes.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ наводить заяву Спенсера Уоррена, постдокторанта з ядерної безпеки в Гарвардському університеті, який каже, що самі по собі погрози ядерною зброєю, до яких вдається Кремль, не наближають мир до застосування ядерної зброї. Але ці погрози, на його думку, є свого роду симптомом.

"Я думаю, що вони швидше вказують на те, що Росія розглядає ядерну зброю, особливо малої потужності, як корисніші інструменти, ніж вважалося раніше", — сказав аналітик у коментарі автору статті.

Він зокрема звернув увагу на публічні висловлювання керівників РФ та США, які відкрито припускають перші за 30 років випробування ядерних зарядів. На думку Уоррена, це означає, що світовий порядок докорінно змінився щодо ядерної зброї.

Експерт не виключає, що у світі може відновитися змагання за створення дедалі більш потужних ядерних боєголовок.

Говорячи про останню серію випробувань засобів доставки ядерної зброї, влаштованої РФ та США, Уоррен припускає, що "у кожній країні можуть бути елементи, які хочуть поновити випробування" власне ядерної зброї.

У публікації йдеться про те, що Кремль більше не цурається насильницьких методів у своєму намірі відновити імперію, Росія може змінити своє обґрунтування передумов для застосування ядерної зброї.

Автор публікації зазначає, що російський царизм, що відроджується, очевидно, прагне перетворити порівняно мирний світовий порядок на розділений світ, де все вирішує фактор ядерної сили.

