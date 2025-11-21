Мир на пороге новой ядерной войны: почему на Западе вновь бьют тревогу

Россия вернулась к ядерной риторике, и это означает повышенный риск именно ядерной эскалации. Об этом пишет Forbes.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

СМИ приводит заявление Спенсера Уоррена, постдокторанта по ядерной безопасности в Гарвардском университете, который говорит, что сами по себе угрозы ядерным оружием, к которым прибегает Кремль, не приближают мир к применению ядерного оружия. Но эти угрозы, по его мнению, являются своего рода симптомом.

"Я думаю, что они скорее указывают на то, что Россия рассматривает ядерное оружие, особенно малой мощности, как более полезные инструменты, чем считалось ранее", — сказал аналитик в комментарии автору статьи.

Он в частности обратил внимание на публичные высказывания руководителей РФ и США, которые открыто допускают первые за 30 лет испытания ядерных зарядов. По мнению Уоррена, это означает, что мировой порядок в корне изменился в том, что касается ядерного оружия.

Эксперт не исключает, что в мире может возобновиться соревнование за создание все более и более мощных ядерных боеголовок.

Говоря о последней серии испытаний средств доставки ядерного оружия, устроенной РФ и США, Уоррен предполагает, что "в каждой стране могут быть элементы, которые хотят возобновления испытаний" собственно ядерного оружия.

В публикации говорится, учитывая то, что Кремль больше не чурается насильственных методов в своем намерении восстановить империю, Россия может изменить свое обоснование предпосылок для применения ядерного оружия.

Автор публикации отмечает, что возрождающийся российский царизм, очевидно, стремится превратить сравнительно мирный мировой порядок в разделенный мир, где все решает фактор ядерной силы.

