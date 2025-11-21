Мир на пороге новой ядерной войны: почему на Западе вновь бьют тревогу

Рубрики
Кравцев Сергей
Россия вернулась к ядерной риторике, и это означает повышенный риск именно ядерной эскалации. Об этом пишет Forbes.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
СМИ приводит заявление Спенсера Уоррена, постдокторанта по ядерной безопасности в Гарвардском университете, который говорит, что сами по себе угрозы ядерным оружием, к которым прибегает Кремль, не приближают мир к применению ядерного оружия. Но эти угрозы, по его мнению, являются своего рода симптомом.
Он в частности обратил внимание на публичные высказывания руководителей РФ и США, которые открыто допускают первые за 30 лет испытания ядерных зарядов. По мнению Уоррена, это означает, что мировой порядок в корне изменился в том, что касается ядерного оружия.
Эксперт не исключает, что в мире может возобновиться соревнование за создание все более и более мощных ядерных боеголовок.
Говоря о последней серии испытаний средств доставки ядерного оружия, устроенной РФ и США, Уоррен предполагает, что "в каждой стране могут быть элементы, которые хотят возобновления испытаний" собственно ядерного оружия.
В публикации говорится, учитывая то, что Кремль больше не чурается насильственных методов в своем намерении восстановить империю, Россия может изменить свое обоснование предпосылок для применения ядерного оружия.
Автор публикации отмечает, что возрождающийся российский царизм, очевидно, стремится превратить сравнительно мирный мировой порядок в разделенный мир, где все решает фактор ядерной силы.
