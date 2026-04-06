Світ іграшок під контролем: хто заробляє мільярди на дитячих мріях

Світовий ринок іграшок продовжує зростати, а лідери галузі щороку фіксують мільярдні прибутки. Згідно з новими даними про продажі, беззаперечним лідером залишається LEGO із річним доходом понад 11,5 млрд доларів. Данський бренд не лише втримує позиції, а й активно розширює свою аудиторію завдяки кінофраншизам і цифровим продуктам.

Друге місце посідає Mattel із 5,38 млрд доларів, значною мірою завдяки популярності Barbie, яка переживає нову хвилю успіху. Третю сходинку займає Hasbro (4,14 млрд), що продовжує монетизувати культові бренди на кшталт Transformers.

Цікаво, що до десятки увійшли як класичні виробники, так і азійські компанії. Bandai Namco (3,18 млрд) та TOMY демонструють стабільне зростання завдяки аніме-культурі та колекційним іграшкам. Водночас Spin Master і POP MART активно завойовують молодшу аудиторію через трендові формати та вірусні продукти.

Нижче в рейтингу — знайомі багатьом бренди: Hello Kitty від Sanrio, пазли Ravensburger, а також освітні гаджети VTech. Навіть традиційні гравці на кшталт Playmobil чи Build-A-Bear Workshop зберігають свою нішу, попри шалений тиск цифрових розваг.

Експерти зазначають: сучасний ринок іграшок дедалі більше залежить не лише від якості продукту, а й від здатності бренду створювати цілий всесвіт — із фільмами, іграми та соцмережами. Саме тому боротьба за дитячу увагу перетворюється на глобальну індустрію, де ставки обчислюються мільярдами.

Читайте також на порталі "Коментарі" - світовий футбол демонструє вражаючу фінансову стійкість: згідно з новим звітом Football Money League 2026 від компанії Deloitte, сукупний дохід двадцяти найуспішніших клубів за сезон 2024/2025 досяг історичного максимуму — 12,4 млрд євро. Цей показник на 11% перевищує результати попереднього року.