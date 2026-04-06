Мир игрушек под контролем: кто зарабатывает миллиарды на детских мечтах

Кравцев Сергей
Мировой рынок игрушек продолжает расти, а лидеры отрасли ежегодно фиксируют миллиардные доходы. Согласно новым данным о продажах, безоговорочным лидером остается LEGO с годовым доходом более 11,5 млрд долларов. Датский бренд не только удерживает позиции, но и активно расширяет свою аудиторию благодаря кинофраншизам и цифровым продуктам.
Второе место занимает Mattel с 5,38 млрд долларов, в значительной степени благодаря популярности Barbie, переживающей новую волну успеха. Третье место занимает Hasbro (4,14 млрд), что продолжает монетизировать культовые бренды вроде Transformers.
Интересно, что в десятку вошли как классические производители, так и азиатские компании. Bandai Namco (3,18 млрд) и TOMY демонстрируют стабильный рост благодаря аниме-культуре и коллекционным игрушкам. В то же время Spin Master и POP MART активно завоевывают младшую аудиторию из-за трендовых форматов и вирусных продуктов.
Ниже в рейтинге – знакомые многим бренды: Hello Kitty от Sanrio, пазлы Ravensburger, а также образовательные гаджеты VTech. Даже традиционные игроки типа Playmobil или Build-A-Bear Workshop сохраняют свою нишу, несмотря на бешеное давление цифровых развлечений.
Эксперты отмечают: современный рынок игрушек все больше зависит не только от качества продукта, но и способности бренда создавать целую вселенную — с фильмами, играми и соцсетями. Поэтому борьба за детское внимание превращается в глобальную индустрию, где ставки исчисляются миллиардами.