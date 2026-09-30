Суд призупинив передачу активів «Моршинської» в управління ЮБ «Пріоритас»

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Недилько Ксения
АРМА 7 вересня провело торги з управління групою IDS Ukraine – найбільшим виробником води в Україні. В конкурсі з відбору управителя активами "Моршинської" взяло участь пʼять компаній, одна з яких була визначена переможцем. Проте 29 вересня суд заборонив АРМА передавати цій компанії активи IDS.
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Дніпропетровський окружний адміністративний суд 29 вересня виніс ухвалу, якою тимчасово заборонив Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) укладати з ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" договір на управління активами групи IDS Ukraine (виробник води "Моршинська", "Миргородська", "Аляска"), повідомляє видання Dilo.ua.
Як пише видання, заборону накладено в якості забезпечення позову до розгляду по суті справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю мʼясокомбінат "Ювілейний". Згідно з позицією позивача, учасник, якого АРМА визнало переможцем відбору на управителя активами IDS Ukraine, начебто взагалі не мав бути допущений до участі в аукціоні через невідповідність кваліфікаційним критеріям.
Раніше у вересні АРМА провело конкурс на визначення управителя активами "Моршинської", в якому взяли участь 5 компаній-претендентів: це ТОВ "КУА "Реді-Інвест", ТОВ "Альянс Д", ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас", ТОВ "КУА "Укркапітал" і ТОВ Мʼясокомбінат "Ювілейний". Кожна компанія запропонувала вартість управління активами IDS Ukraine, і за найменшою ставкою переможцем мала стати КУА "Укркапітал" зі ставкою 0,01%, проте пропозицію КУА "Укркапітал" в АРМА відхилили якраз через аномально низьку ставку. Тож, наступним за рівнем вартості управління (ставка 0,9%) було ЮБ "Пріоритас", яке АРМА і визначила переможцем конкурсу.
За даними YouControl, ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" зареєстроване у 2013 році, а його засновницею та кінцевою бенефіціаркою і директоркою зазначена Жанна Єфремова. У ЗМІ компанію неодноразово називали фіктивною через відсутність фінансового підґрунтя. Як повідомив політолог Володимир Сонюк, "Пріоритас" має основним видом діяльності юридичні послуги і статутний капітал 1000 грн. також експерт вказав на відсутність у бюро досвіду з управління великими підприємствами, а також, що під час конкурсу АРМА на відбір управителя активами "Моршинської" ЮБ "Пріоритас" продемонструвало фіктивне тендерне досьє.
Нагадаємо, комісія АРМА 23 вересня визначила управителя корпоративних прав групи IDS Ukraine, до якої входять бренди "Моршинська" та "Миргородська", а переможцем стало юридичне бюро "Пріорітас".
Раніше повідомлялось, що АРМА віддало управління холдингом IDS Ukraine компанії з мінімальними ресурсами. ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" зареєстроване в житловій квартирі, має статутний капітал 1 тис. грн і трьох працівників.