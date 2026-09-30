Суд призупинив передачу активів «Моршинської» в управління ЮБ «Пріоритас»

АРМА 7 вересня провело торги з управління групою IDS Ukraine – найбільшим виробником води в Україні. В конкурсі з відбору управителя активами "Моршинської" взяло участь пʼять компаній, одна з яких була визначена переможцем. Проте 29 вересня суд заборонив АРМА передавати цій компанії активи IDS.

Ілюстративне фото

Дніпропетровський окружний адміністративний суд 29 вересня виніс ухвалу, якою тимчасово заборонив Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) укладати з ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" договір на управління активами групи IDS Ukraine (виробник води "Моршинська", "Миргородська", "Аляска"), повідомляє видання Dilo.ua.

Як пише видання, заборону накладено в якості забезпечення позову до розгляду по суті справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю мʼясокомбінат "Ювілейний". Згідно з позицією позивача, учасник, якого АРМА визнало переможцем відбору на управителя активами IDS Ukraine, начебто взагалі не мав бути допущений до участі в аукціоні через невідповідність кваліфікаційним критеріям.

Раніше у вересні АРМА провело конкурс на визначення управителя активами "Моршинської", в якому взяли участь 5 компаній-претендентів: це ТОВ "КУА "Реді-Інвест", ТОВ "Альянс Д", ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас", ТОВ "КУА "Укркапітал" і ТОВ Мʼясокомбінат "Ювілейний". Кожна компанія запропонувала вартість управління активами IDS Ukraine, і за найменшою ставкою переможцем мала стати КУА "Укркапітал" зі ставкою 0,01%, проте пропозицію КУА "Укркапітал" в АРМА відхилили якраз через аномально низьку ставку. Тож, наступним за рівнем вартості управління (ставка 0,9%) було ЮБ "Пріоритас", яке АРМА і визначила переможцем конкурсу.

За даними YouControl, ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" зареєстроване у 2013 році, а його засновницею та кінцевою бенефіціаркою і директоркою зазначена Жанна Єфремова. У ЗМІ компанію неодноразово називали фіктивною через відсутність фінансового підґрунтя. Як повідомив політолог Володимир Сонюк, "Пріоритас" має основним видом діяльності юридичні послуги і статутний капітал 1000 грн. також експерт вказав на відсутність у бюро досвіду з управління великими підприємствами, а також, що під час конкурсу АРМА на відбір управителя активами "Моршинської" ЮБ "Пріоритас" продемонструвало фіктивне тендерне досьє.

"За даними Опендатабот, чистий прибуток бюро за 2025 рік склав 8 400 грн, фірма взагалі зареєстрована в житловій квартирі, а весь її додатковий капітал – це два вживаних комп'ютери Apple. Тобто про яку відповідність параметрам, зокрема щодо фінансової спроможності та юридичної чистоти йдеться? Перед нами – типова одноденка, фіктивне підприємство, яке, до того ж, навряд чи здатне отримати обов'язкову банківську гарантію на суму понад 100 млн. гривень, що є однією з конкурсних умов", — зазначив Сонюк.

Нагадаємо, комісія АРМА 23 вересня визначила управителя корпоративних прав групи IDS Ukraine, до якої входять бренди "Моршинська" та "Миргородська", а переможцем стало юридичне бюро "Пріорітас".

Раніше повідомлялось, що АРМА віддало управління холдингом IDS Ukraine компанії з мінімальними ресурсами. ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас" зареєстроване в житловій квартирі, має статутний капітал 1 тис. грн і трьох працівників.