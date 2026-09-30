Суд приостановил передачу активов «Моршинской» в управление ЮБ «Приоритас»

АРМА 7 сентября провело торги по управлению группой IDS Ukraine – крупнейшим производителем воды в Украине. В конкурсе по отбору управляющего активами "Моршинской" приняло участие пять компаний, одна из которых была определена победителем. Однако 29 сентября суд запретил АРМА передавать этой компании активы IDS.

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Днепропетровский окружной административный суд 29 сентября вынес определение, которым временно запретил Агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) заключать с ООО "Юридическое бюро "Приоритас" договор на управление активами группы IDS Ukraine (производитель воды "Моршинская", "Миргородская", "Аляска"), сообщает издание Dilo.ua.

Как пишет издание, запрет наложен в качестве обеспечения иска к рассмотрению по существу дела по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью мясокомбинат "Юбилейный". Согласно позиции истца, участник, которого АРМА признало победителем отбора на управляющего активами IDS Ukraine, вроде бы вообще не должен быть допущен к участию в аукционе из-за несоответствия квалификационным критериям.

Ранее в сентябре АРМА провело конкурс на определение управляющего активами "Моршинской", в котором приняли участие 5 компаний-претендентов: это ООО "КУА "Реди-Инвест", ООО "Альянс Д", ООО "Юридическое бюро "Приоритас", ООО "КУА "Укркапитал" и ООО Мясокомбинат "Юбилейный". Каждая компания предложила стоимость управления активами IDS Ukraine, и по наименьшей ставке победителем должна стать КУА "Укркапитал" со ставкой 0,01%, однако предложение КУА "Укркапитал" в АРМА отклонили как раз из-за аномально низкой ставки. Следующим по уровню стоимости управления (ставка 0,9%) было ЮБ "Приоритас", которое АРМА и определила победителем конкурса.

По данным YouControl, ООО "Юридическое бюро "Приоритас" зарегистрировано в 2013 году, а его основательницей и конечным бенефициарлм и директором указана Жанна Ефремова. В СМИ компанию неоднократно называли фиктивной из-за отсутствия финансовой подоплеки. Как сообщил политолог Владимир Сонюк, "Приоритас" имеет основным видом деятельности юридические услуги и уставный капитал 1000 грн. Также эксперт отметил отсутствие в бюро опыта по управлению крупными предприятиями, а также, что во время конкурса АРМА на отбор управляющего активами "Моршинской" ЮБ "Приоритас" продемонстрировало фиктивное тендерное досье.

"По данным Опендатабот, чистая прибыль бюро за 2025 год составила 8 400 грн, фирма вообще зарегистрирована в жилой квартире, а весь ее дополнительный капитал – это два подержанных компьютера Apple. То есть о каком соответствии параметрам, в частности, о финансовой способности и юридической чистоте идет речь? Перед нами – типичная однодневка, фиктивное предприятие, которое, вдобавок, вряд ли способно получить обязательную банковскую гарантию на сумму более 100 млн. гривен, что является одним из конкурсных условий", — отметил Сонюк.

Напомним, комиссия АРМА 23 сентября определила управляющего корпоративными правами группы IDS Ukraine , в которую входят бренды "Моршинская" и "Миргородская", а победителем стало юридическое бюро "Приоритас".

Ранее сообщалось, что Арма отдало управление холдингом IDS Ukraine компании с минимальными ресурсами. ООО "Юридическое бюро "Приоритас" зарегистрировано в жилой квартире, имеет уставный капитал 1 тыс. грн и трех работников.