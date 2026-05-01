Ставлення українців до травневих свят змінилося: КМІС показав результати опитування

Ставлення українців до травневих свят із 2010-го до 2026 року суттєво змінилося. День праці та День перемоги вже не вважаються урочистими датами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Святкування 1 травня.

Раніше День праці 1 травня був одним із найменш популярних свят, лише 12% українців у 2010 році і стільки ж у 2021 році вважали його найбільш важливим чи улюбленим.

Після 2022 року кількість прихильників цього свята впала до 5% і продовжує залишатися на цьому рівні. Нині це найменш улюблене свято серед українців.

Ставлення до Дня перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін. У 2010 році це було одне з найважливіших свят, так вважали 58% населення.

Варто звернути увагу, що до 2021 року популярність цього свята знизилася вдвічі і лише 30% вважали його найважливішим святом. А після 2022 року залишилося спочатку 13%, а з 2024 року лише 11% прихильників цього свята, менше прихильників лише у Дня праці.

З великою ймовірністю це пов'язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується в Росії як мілітаристське агресивне свято.

За даними дослідження у січні 2023 року, на думку переважної більшості українців (62%), Україна має відзначати День пам'яті та примирення 8 травня, тоді як 22% вважають, що слід відзначати День перемоги над нацизмом 9 травня, і ще 6% – обидві дати.

Зазначається, що в наступні роки, ймовірно, це співвідношення ще більше змістилося на користь 8 травня, що узгоджується з різким зниженням значущості 9 травня за даними пізніших опитувань КМІС.

