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Стало відомо, з якими мирними пропозиціями Віткофф летить до Путіна

Спецпосланець президента США має передати Москві напрацювання Вашингтона та європейських партнерів

21 жовтня 2026, 07:20
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Кравцев Сергей

Спеціальний посланник президента США Стів Уіткофф попрямує до Росії для обговорення можливих шляхів завершення війни проти України. Поїздка може стати підготовчим етапом до переговорів на найвищому рівні за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це повідомляє Politico.

Стало відомо, з якими мирними пропозиціями Віткофф летить до Путіна

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Про майбутній візит розповів прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після зустрічі в Осло з українським президентом та американським представником. За його словами, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом і представить ідеї, які обговорювали американські та європейські партнери.

"Можливо, це прокладе шлях для зустрічі на рівні лідерів", — зазначив Стере.

Таким чином Москва може отримати пропозиції, вироблені в ході консультацій між США, Україною та європейськими країнами. Одним із можливих результатів стане узгодження подальших дипломатичних контактів, у тому числі прямих переговорів між керівниками трьох держав.

Зеленський раніше наголошував на важливості зустрічі з Трампом і Путіним, зазначаючи, що деякі питання неможливо вирішити без участі самих лідерів. При цьому український президент дав зрозуміти, що багато залежатиме від готовності російської сторони обговорювати реальні умови припинення війни.

"Стів їде до Росії, і подивимося, що Путін скаже", — заявив Зеленський.

Водночас перспективи особистої зустрічі залишаються невизначеними. Раніше Трамп припускав, що для досягнення угоди російському та українському президентам необов'язково перебувати в одній кімнаті.

Тепер увага дипломатів прикута до результатів контактів Віткофа з російським керівництвом. Поки що невідомо, чи готовий Кремль підтримати запропонований формат переговорів і які умови Москва може висунути у відповідь на ініціативи Вашингтона та європейських партнерів.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-vladimir-putin-donald-trump-peace-talks/
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