Стало известно, с какими мирными предложениями Уиткофф летит к Путину

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф направится в Россию для обсуждения возможных путей завершения войны против Украины. Поездка может стать подготовительным этапом к переговорам на высшем уровне с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает Politico.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

О предстоящем визите рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после встречи в Осло с украинским президентом и американским представителем. По его словам, Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством и представит идеи, обсуждавшиеся американскими и европейскими партнерами.

"Возможно, это проложит путь для встречи на уровне лидеров", — отметил Стере.

Таким образом, Москва может получить предложения, выработанные в ходе консультаций между США, Украиной и европейскими странами. Одним из возможных результатов станет согласование дальнейших дипломатических контактов, в том числе прямых переговоров между руководителями трех государств.

Зеленский ранее подчеркивал важность встречи с Трампом и Путиным, отмечая, что некоторые вопросы невозможно решить без участия самих лидеров. При этом украинский президент дал понять, что многое будет зависеть от готовности российской стороны обсуждать реальные условия прекращения войны.

"Стив едет в Россию, и посмотрим, что Путин скажет", — заявил Зеленский.

Вместе с тем перспективы личной встречи остаются неопределенными. Ранее Трамп допускал, что для достижения соглашения российскому и украинскому президентам необязательно находиться в одной комнате.

Теперь внимание дипломатов приковано к результатам контактов Уиткоффа с российским руководством. Пока неизвестно, готов ли Кремль поддержать предложенный формат переговоров и какие условия Москва может выдвинуть в ответ на инициативы Вашингтона и европейских партнеров.

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