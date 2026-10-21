Стало известно, с какими мирными предложениями Уиткофф летит к Путину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф направится в Россию для обсуждения возможных путей завершения войны против Украины. Поездка может стать подготовительным этапом к переговорам на высшем уровне с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает Politico.
Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников
О предстоящем визите рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после встречи в Осло с украинским президентом и американским представителем. По его словам, Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством и представит идеи, обсуждавшиеся американскими и европейскими партнерами.
Таким образом, Москва может получить предложения, выработанные в ходе консультаций между США, Украиной и европейскими странами. Одним из возможных результатов станет согласование дальнейших дипломатических контактов, в том числе прямых переговоров между руководителями трех государств.
Зеленский ранее подчеркивал важность встречи с Трампом и Путиным, отмечая, что некоторые вопросы невозможно решить без участия самих лидеров. При этом украинский президент дал понять, что многое будет зависеть от готовности российской стороны обсуждать реальные условия прекращения войны.
Вместе с тем перспективы личной встречи остаются неопределенными. Ранее Трамп допускал, что для достижения соглашения российскому и украинскому президентам необязательно находиться в одной комнате.
Теперь внимание дипломатов приковано к результатам контактов Уиткоффа с российским руководством. Пока неизвестно, готов ли Кремль поддержать предложенный формат переговоров и какие условия Москва может выдвинуть в ответ на инициативы Вашингтона и европейских партнеров.
Читайте также на портале "Комментарии" — готовятся переговоры Трампа, Си и Путина за спиной Украины: что говорит Зеленский.