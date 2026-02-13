Стало відомо в якому році жителі Заходу чекають на глобальну війну

Жителі західних країн все частіше припускають можливість початку нової світової війни у найближчі п'ять років. Про це свідчать результати опитування, опубліковані виданням Politico. При цьому, незважаючи на тривогу, більшість виборців не готові нести фінансові жертви задля зміцнення обороноздатності.

Війна. Фото: з відкритих джерел

Дослідження, проведене соціологічною службою Public First у США, Великобританії та країнах ЄС, показало різке зростання кількості громадян, які вважають глобальний конфлікт можливим сценарієм. Однак підтримка збільшення оборонних витрат значно знижується, коли йдеться про підвищення податків, зростання держборгу чи скорочення соціальних програм.

Зростання тривожності відбувається на тлі агресії, що триває Росія проти України, а також військових операцій США за президента Дональд Трамп у різних регіонах світу. Ці події посилюють відчуття нестабільності та підштовхують громадську думку до очікування нових конфліктів.

У Сполучених Штатах 46% опитаних вважають світову війну ймовірною до 2031 року. У Великобританії цей показник досяг 43%. Лише в Німеччина більшість респондентів поки що схильні вважати такий сценарій менш ймовірним. Водночас жителі Франція та Канада також демонструють високий рівень стурбованості.

Особливу тривогу викликає ризик застосування ядерної зброї – принаймні кожен третій опитаний у країнах НАТО припускає таку можливість. Головною загрозою безпеці європейці називають Росію, тоді як США та Китай також сприймаються як значні джерела нестабільності.

Таким чином, західні суспільства опинилися у суперечливій ситуації: страх перед війною зростає, але готовність платити за запобігання конфлікту залишається обмеженою.

