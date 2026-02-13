Стало известно в каком году жители Запада ждут глобальную войну

Жители западных стран все чаще допускают возможность начала новой мировой войны в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные изданием Politico. При этом, несмотря на растущую тревогу, большинство избирателей не готовы нести финансовые жертвы ради укрепления обороноспособности.

Война. Фото: из открытых источников

Исследование, проведенное социологической службой Public First в США, Великобритании и странах ЕС, показало резкий рост числа граждан, считающих глобальный конфликт вероятным сценарием. Однако поддержка увеличения оборонных расходов значительно снижается, когда речь идет о повышении налогов, росте госдолга или сокращении социальных программ.

Рост тревожности происходит на фоне продолжающейся агрессии Россия против Украина, а также военных операций США при президенте Дональд Трамп в различных регионах мира. Эти события усиливают ощущение нестабильности и подталкивают общественное мнение к ожиданию новых конфликтов.

В Соединенных Штатах 46% опрошенных считают мировую войну вероятной к 2031 году. В Великобритания этот показатель достиг 43%. Лишь в Германия большинство респондентов пока склонны считать такой сценарий менее вероятным. В то же время жители Франция и Канада также демонстрируют высокий уровень обеспокоенности.

Особую тревогу вызывает риск применения ядерного оружия – по крайней мере каждый третий опрошенный в странах НАТО допускает такую возможность. Главной угрозой безопасности европейцы называют Россию, тогда как США и Китай также воспринимаются как значимые источники нестабильности.

Таким образом, западные общества оказались в противоречивой ситуации: страх перед войной растет, но готовность платить за предотвращение конфликта остается ограниченной.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль запускает информационное наступление: Лавров и Медведев синхронно повторили ультиматумы.



