Стало відомо, що обговорювали США та РФ в обмін на послаблення санкцій

Представники США та Росії на високому рівні обговорювали можливу угоду, яка б могла пов'язати американський газовий проект на Алясці з санкціями проти російського "Арктик СПГ-2". Як пише Financial Times, одним із варіантів була участь "Новатека" у будівництві терміналу вартістю близько 25 млрд доларів в обмін на відміну обмежень щодо російського проекту.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, колишній генеральний директор Polar Train LNG Джоел Ріддл стверджує, що "Новатек" фінансував ініціативу на Алясці та впливав на її стратегічний розвиток ще до отримання необхідних дозволів американської влади. У вересні Ріддл залишив компанію, пояснивши своє рішення побоюваннями щодо можливого порушення санкційного режиму. Після його звільнення організацію залишила значна частина керівництва, включаючи фінансового директора.

Журналісти FT вивчили листування, в якому топ-менеджер "Новатека" обговорював фінансування проекту та прискорення грошових переказів. Ці відомості стали частиною розслідування про можливі ділові контакти між російською компанією та учасниками американської ініціативи.

Як стверджують джерела видання, питання про проект на Алясці порушувалося під час контактів Вашингтона та Москви, які проходили на тлі спроб знайти шляхи завершення війни проти України. Передбачувана схема могла передбачати сприяння "Новатеку" у створенні газового терміналу в США в обмін на зняття санкцій із "Арктик СПГ-2".

Проект на Алясці запускався за участю інвестора Джентрі Біча, якого пов'язують із сім'єю Дональда Трампа. Після відходу Ріддла обов'язки генерального директора Polar Train LNG перейшли до Тіма Токінгтона, який раніше очолював російський підрозділ Goldman Sachs.

При цьому викладені відомості відображають дані розслідування та заяви його джерел. Сам факт обговорення можливої угоди не означає, що домовленості було досягнуто чи санкції справді збиралися скасувати.

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