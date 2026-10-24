Стало известно, что обсуждали США и РФ в обмен на ослабление санкций

Представители США и России на высоком уровне обсуждали возможную сделку, которая могла бы связать американский газовый проект на Аляске с санкциями против российского "Арктик СПГ-2". Как пишет Financial Times, одним из вариантов было участие "Новатэка" в строительстве терминала стоимостью около 25 млрд долларов в обмен на отмену ограничений в отношении российского проекта.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, бывший генеральный директор Polar Train LNG Джоэл Риддл утверждает, что "Новатэк" финансировал инициативу на Аляске и влиял на её стратегическое развитие ещё до получения необходимых разрешений американских властей. В сентябре Риддл покинул компанию, объяснив своё решение опасениями по поводу возможного нарушения санкционного режима. После его ухода организацию оставила значительная часть руководства, включая финансового директора.

Журналисты FT изучили переписку, в которой топ-менеджер "Новатэка" обсуждал финансирование проекта и ускорение денежных переводов. Эти сведения стали частью расследования о возможных деловых контактах между российской компанией и участниками американской инициативы.

Как утверждают источники издания, вопрос о проекте на Аляске поднимался в ходе контактов Вашингтона и Москвы, проходивших на фоне попыток найти пути завершения войны против Украины. Предполагаемая схема могла предусматривать содействие "Новатэка" в создании газового терминала в США в обмен на снятие санкций с "Арктик СПГ-2".

Проект на Аляске запускался при участии инвестора Джентри Бича, которого связывают с семьёй Дональда Трампа. После ухода Риддла обязанности генерального директора Polar Train LNG перешли к Тиму Токингтону, ранее возглавлявшему российское подразделение Goldman Sachs.

При этом изложенные сведения отражают данные расследования и заявления его источников. Сам факт обсуждения возможной сделки не означает, что договорённость была достигнута или санкции действительно собирались отменить.

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