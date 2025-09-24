Стало відомо, хто претендує на пост нового генсека ООН: чиєю підтримкою хоче заручитися

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі став першим, хто офіційно заявив про участь у перегонах за пост генсека ООН. І робить він ставку на союз із рухом MAGA. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

ООН. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що Гроссі наприкінці серпня відвідав Вашингтон. Формально він приїхав для брифінгів за ядерною програмою Ірану, але насправді дав сигнал, який давно обговорювали серед дипломатів – він збирається очолити Організацію Об'єднаних Націй.

27 серпня, під час невеликого спілкування з пресою після зустрічей із держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланцем Стівом Уіткоффом, Гроссі вперше публічно підтвердив свою кандидатуру. Таким чином, він фактично дав старт передвиборчій боротьбі за місце Антоніу Гутерріша.

У матеріалі йдеться, що ООН переживає найглибшу кризу за 80 років, і Гроссі намагається уявити себе як прагматика, здатного утримати американське фінансування. Паралельно він веде діалог із країнами, які потребують реформ, зокрема обмеження права вето у Раді Безпеки.

Одним із важливих союзників може стати президент Аргентини Хав'єр Мілей, який зустрівся із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Два лідери, відомі скептичним ставленням до ООН, обговорювали підтримку США для виходу Аргентини з фінансової кризи.

"Мені потрібна підтримка всіх", — заявив Гроссі в інтерв'ю ООН.

При цьому глава МАГАТЕ наголосив, що він не лише "кандидат США" і вже говорив про свою участь із дипломатами з ЄС, Індії, Японії, Нігерії та Пакистану.

За словами дипломатів, стратегія Гроссі тримається на підтримці адміністрації Трампа. Але це може бути як плюсом, так і мінусом напередодні майбутнього голосування.

